Mandello, il Municipio si illumina di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Il Comune rinnova la partecipazione alla campagna “Illumina Novembre 2026”

Il sindaco Riccardo Fasoli: “Informazione e sensibilizzazione sono fondamentali”

MANDELLO DEL LARIO – Il Municipio si illuminerà di bianco per accendere l’attenzione sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione del cancro al polmone. Anche il Comune di Mandello del Lario aderisce alla campagna nazionale “Illumina Novembre 2026”, promossa da ALCASE Italia ODV in occasione del mese mondiale dedicato alla sensibilizzazione su questa patologia.

L’appuntamento è per la serata di oggi, sabato 7 novembre, quando il Municipio di piazza Leonardo da Vinci sarà illuminato di bianco, il colore simbolo dell’iniziativa. Un gesto dal valore simbolico con cui Mandello si unirà ai Comuni e alle istituzioni di tutta Italia che hanno scelto di partecipare alla campagna.

A spiegare le ragioni dell’adesione è il sindaco Riccardo Fasoli, che sottolinea il valore dell’informazione e della consapevolezza: “Abbiamo scelto di aderire anche quest’anno a un’iniziativa nazionale che, attraverso un gesto semplice come illuminare di bianco il nostro Municipio, vuole portare all’attenzione di tutti un tema di grande importanza”.

Il primo cittadino richiama in particolare la necessità di conoscere i sintomi da non sottovalutare e l’importanza di una diagnosi precoce, senza dimenticare i progressi della ricerca e le nuove possibilità terapeutiche che stanno modificando i percorsi di cura.

L’adesione del Comune vuole essere anche un segno di vicinanza alle persone che affrontano la malattia e ai loro familiari. Un’occasione, nelle parole dell’Amministrazione, per promuovere una maggiore attenzione ai temi della prevenzione, della salute e dell’informazione.