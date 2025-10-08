Mandello. Il Municipio si illumina per la Giornata Internazionale della Dislessia

Il Comune di Mandello del Lario aderisce alla campagna “Uniti per la Dislessia”, promossa da DISFAM e OIDEA

L’obiettivo è sensibilizzare su un disturbo spesso invisibile ma molto diffuso

MANDELLO DEL LARIO – Anche il Comune di Mandello del Lario aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia, in programma mercoledì 8 ottobre, partecipando alla campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”, promossa da DISFAM e dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altre Difficoltà Specifiche di Apprendimento (OIDEA), con il patrocinio dell’Associazione Italiana Dislessia.

Per l’occasione, nella serata di mercoledì 8 ottobre, la facciata del Municipio in piazza Leonardo Da Vinci verrà illuminata di azzurro turchese, il colore simbolo della dislessia.

“Attraverso questo gesto simbolico vogliamo contribuire a dare visibilità a un disturbo ancora troppo spesso invisibile, che riguarda milioni di persone e che causa la maggior parte degli insuccessi e degli abbandoni scolastici”, ha commentato il Sindaco Riccardo Fasoli.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di DISFAM.