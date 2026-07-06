Mandello, al Lido si respira un’altra aria: “Col nuovo sistema è cambiato dalla notte al giorno”

Pochi disagi agli ingressi e residenti soddisfatti: il clima nell’area lago è cambiato

Prossimo obiettivo la valorizzazione della darsena Falck come nuova zona relax

MANDELLO – “I residenti ci stanno dicendo che la situazione è cambiata dalla notte al giorno“. Dopo un primo bilancio incoraggiante, arriva un nuovo aggiornamento sulla situazione del Lido di Mandello. A distanza di un altro fine settimana caratterizzato da un’importante affluenza di persone, il sindaco Riccardo Fasoli conferma che le misure introdotte a giugno stanno dando i risultati sperati, evidenziando come il clima nell’area lago sia oggi decisamente diverso rispetto a quello delle settimane che avevano preceduto l’introduzione del nuovo sistema di gestione.

“È capitato qualche caso di persone senza documenti e un po’ di caos all’ingresso, ma nel complesso sta andando bene”, spiega Fasoli. Situazioni limitate che, sottolinea il sindaco, non hanno compromesso il funzionamento del nuovo sistema di accesso.

Tra gli appuntamenti del fine settimana figurava anche un boat party (“organizzato molto bene, anche se il prossimo anno contiamo di gestirlo ancora meglio”), un ulteriore segnale positivo della nuova direzione dell’area, con l’intento di soddisfare soprattutto i desideri dei giovani. “L’obiettivo è riuscire a offrirgli qualcosa in più da fare, come ci è stato richiesto durante gli incontri in campagna elettorale”, comunica il primo cittadino.

Tra i progetti dell’Amministrazione c’è anche la valorizzazione della terrazza della darsena Falck, in collaborazione con il vicino chiosco. “Vorremmo sistemarla, perché i parapetti sono un po’ bassi. L’obiettivo è renderla più sicura, organizzare qualche evento dedicato così da avere un’ulteriore area relax”, anticipa Fasoli.

Le misure introdotte

Il nuovo sistema di gestione del Lido è stato introdotto dopo le criticità registrate all’inizio della stagione, quando il forte afflusso di giovani aveva creato problemi di ordine pubblico, degrado e sovraffollamento.

Da metà giugno il Lido comunale è accessibile attraverso un sistema di registrazione, con rilascio del braccialetto identificativo, controllo degli ingressi e limite massimo di 500 presenze contemporanee, affiancato da un servizio di vigilanza privata e da regole più stringenti per garantire sicurezza e rispetto degli spazi pubblici.

Dopo il primo periodo di rodaggio, dunque, il nuovo modello di gestione del Lido comunale sembra consolidarsi. L’Amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dell’estate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un’area che, dopo le criticità di inizio stagione, sta tornando a essere vissuta con maggiore tranquillità da residenti e visitatori.