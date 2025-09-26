Mandello. Lanciato il “Progetto educativo del giovedì” alla Pertini

Ogni giovedì pomeriggio laboratori creativi, manuali ed espressivi, momenti di gioco

Il servizio, gratuito per quest’anno scolastico, è pensato per sostenere le famiglie

MANDELLO – Un pomeriggio in più a scuola, ma non solo tra libri e quaderni: a Mandello del Lario è partito il “Progetto educativo del giovedì”, iniziato lo scorso 18 settembre in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale A. Volta.

Ogni giovedì, dalle 13 alle 16, i locali della Scuola Primaria Sandro Pertini si trasformano in uno spazio di socializzazione e creatività. Dopo il pranzo al sacco, i bambini partecipano a laboratori esperienziali, manuali ed espressivi, oltre a momenti di gioco organizzato, il tutto sotto la supervisione di educatori professionali.

Per l’anno scolastico in corso il servizio sarà completamente gratuito, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro e cura, ampliando di fatto l’orario scolastico e offrendo un’occasione di crescita personale e relazionale ai più piccoli.

Il Comune ha deciso di farsi carico dei costi per garantire la presenza di due educatori professionali della Cooperativa Sineresi di Lecco, dedicati alle attività con gli alunni delle classi prime, seconde e terze. Le attività per le classi quarte e quinte saranno invece curate dagli insegnanti della scuola primaria.

“Siamo contenti di essere riusciti a offrire questo servizio – commenta Doriana Pachera, assessore alla Cultura e all’Istruzione –. È un’opportunità importante per le famiglie, che possono contare su un supporto concreto durante la settimana, e per i bambini, che hanno la possibilità di vivere esperienze educative diverse, socializzare e divertirsi”.

Un’iniziativa che punta dunque a rafforzare la rete educativa e comunitaria di Mandello, mettendo al centro i bisogni delle famiglie e il benessere dei più piccoli.