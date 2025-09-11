Mandello. L’Aquila spicca di nuovo il volo: partito il Motoraduno 2025

Nel primo giorno di Motoraduno già numerosi motociclisti a “invadere” Mandello

Quattro giorno di festa, fino a domenica 14 settembre, nel segno dello storico marchio Moto Guzzi

MANDELLO – I primi motociclisti hanno cominciato a vedersi già lunedì, le vetrine dei negozi a riempirsi di magliette, gadget, modelli di moto (persino di biscotti a tema) e a tingersi di rosso, segno inequivocabile che a Mandello ha preso il via QUELLA settimana dell’anno: la settimana del Motoraduno Guzzi. Una festa che va oltre il semplice raduno motociclistico: un vero e proprio viaggio nella storia, nella cultura e nelle emozioni legate al marchio dell’Aquila. Un inizio che però ha preso ufficialmente il via oggi, giovedì 11 settembre, con varie iniziative calendarizzate fino a domenica.

Motociclette, prevalentemente contrassegnate dal marchio Moto Guzzi, hanno occupato i luoghi chiave del Motoraduno, partendo da Via Parodi, dove hanno sede lo stabilimento e il museo (già numerosi i visitatori al suo interno). Il grande ritrovo di appassionati delle due ruote non sarà guastato dai lavori in corso alla vicina ferrovia, che riaprirà lunedì prossimo: i centauri potranno transitare liberamente lungo il sottopassaggio (per loro è stato aperto un apposito varco) così come i pedoni, mentre è ancora vietata la circolazione a tutti gli altri veicoli.

Di fronte al cantiere in fermento, con opere che permetteranno il potenziamento della linea in vista delle Olimpiadi, un grande striscione annuncia un altro importante intervento, che sancirà un cambiamento epocale per il marchio e per tutta Mandello: dal 4 settembre 2026 aprirà la nuova Casa di Moto Guzzi, con museo e fabbrica rinnovati e spazi per gli eventi su progetto di Greg Lynn.

Altro punto preso d’assalto i giardini, lungo cui viale è visibile la mostra “Velocità e visione” dedicata all’ingegnere Giulio Cesare Carcano. Nel campo sportivo montate le prime tende che ospiteranno i guzzisti per la notte, mentre fervono i preparativi in Piazza del Mercato per la prima serata all’insegna di cibo, musica live e rombo di motori. Moto anche all’Antica Officina Ripamonti (dove nacque il primo prototipo Guzzi) e vicino al monumento di Carlo Guzzi. Importante affluenza anche al Carlo Guzzi Point, aperto a luglio dello scorso anno, con i volontari del Moto Club Carlo Guzzi impegnati a far conoscere la figura di Carlo Guzzi e degli altri componenti della sua famiglia.

Come da quattro anni a questa parte, ad aprire il Motoraduno è stato il Guzzi Grand Tour, giro in moto organizzato dal GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana, che stavolta ha toccato la Valsassina, portando alla scoperta della Miniera di Cortabbio e del Museo Etnografico di Premana, passando per il suggestivo Passo Agueglio. E poi visite libere al Museo Moto Guzzi, test ride, shop, Le vie del Naco. Questa sera prevista la proiezione del film “Viaggio Oltre la Meta” presso il Teatro De Andrè in Piazza Leonardo da Vinci, che racconta come il viaggio sia crescita, scoperta, condivisione e opportunità di aprirsi al nuovo, superare sfide e lasciarsi ispirare. Soprattutto se in sella a una Moto Guzzi.

TUTTE LE INIZIATIVE DEL MOTORADUNO 2025

Il programma dei prossimi giorni prevede numerose esposizioni che raccontano la grande tradizione guzzista: dalla celebrazione del Galletto al ricordo del leggendario Circuito del Lario, fino alle moto da competizione che hanno fatto la storia – C4V, Dondolino, Bicilindrica, 350 Bialbero e l’8 cilindri. Non mancheranno i motocarri del dopoguerra, la mitica Norge di Naco Guzzi e le creazioni artistiche in filo di ferro di Silvano Beroggi. Spazio anche all’ASI con consulenze e attività dedicate.

Sabato la scenografica Sfilata Moda e Motori in Piazza Italia unirà bellezza e motori. Inaugurata la mostra e la rassegna fotografica Mandello al Museo. Non mancano visite guidate alla Torre Maggiana e tour tra musei e borghi del territorio.

Il cuore della festa batterà forte anche la sera con concerti live in Piazza Garibaldi, il Custom Street in Viale Medaglie Olimpiche e lo spazio “Le vie del Naco“, dove i grandi viaggiatori racconteranno le loro avventure in sella alle Guzzi.

Mandello offrirà un’area campeggio attrezzata, punti ristoro diffusi e il tradizionale Mercatino dell’Aquila. Due stand ufficiali forniranno informazioni, gadget e biglietti della lotteria. Proprio domenica ci sarà il gran finale con la lotteria del Motoraduno: in palio una Moto Guzzi V7 Stone con livrea esclusiva, un buono viaggio, accessori e capi firmati.

GALLERIA FOTOGRAFICA