Mandello: nove nuovi casi di Covid, due i ricoverati in ospedale

Famiglia rientrata a Mandello dall’estero positiva al Covid

Contagiati anche alcuni conoscenti. Il sindaco: “Serve prudenza”

MANDELLO – Nuovi casi di Coronavirus a Mandello: sono nove le persone risultate positive, di cui due ricoverate in ospedale.

Secondo quanto emerso, sarebbe risultata una famiglia residente a Mandello al rientro dopo un periodo trascorso in Turchia. Oltre al nucleo familiare sarebbero risultati positivi anche alcuni loro conoscenti. La maggior parte sono asintomatici, solo due 60enni sono stati presi in carico dall’ospedale dove si stanno curando. Le loro condizioni al momento non sarebbero gravi.

Tredici in tutto le persone in quarantena preventiva. “Si sono verificati alcuni contagi di soggetti mai espatriati ma venuti a contatto con soggetti positivi dopo rientro dalle ferie – fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli – Prestate massima attenzione ai rapporti sociali”.