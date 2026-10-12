Mandello porta i cittadini negli studi Mediaset per La Ruota della Fortuna

Appuntamento martedì 10 novembre: ritrovo alle 7.30 al Piazzale Moto Guzzi

Per partecipare occorre versare 15 euro al momento dell’iscrizione

MANDELLO DEL LARIO – L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario organizza una giornata negli studi Mediaset per assistere dal vivo alla registrazione di La Ruota della Fortuna, il popolare quiz televisivo condotto da Gerry Scotti. L’iniziativa, rivolta ai cittadini maggiorenni residenti in paese, è in programma martedì 10 novembre, con un viaggio in autobus e una quota di partecipazione di 15 euro.

L’esperienza permetterà ai partecipanti di seguire da vicino la registrazione del programma televisivo. Il pranzo al sacco sarà offerto dalla trasmissione, mentre il costo richiesto ai cittadini coprirà il viaggio di andata e ritorno in bus.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare a partire da oggi presso la Biblioteca comunale E. Carcano, in via Manzoni 44/3. I posti disponibili sono limitati e saranno assegnati in base all’ordine cronologico delle iscrizioni, che dovranno essere accompagnate dal versamento della quota prevista. Le adesioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti.

Il ritrovo è fissato per le 7.30 di martedì 10 novembre al Piazzale Moto Guzzi. L’Amministrazione raccomanda la massima puntualità, mentre il rientro a Mandello è previsto indicativamente tra le 16 e le 18. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3493360562.

L’iniziativa punta a offrire un’occasione di socialità e svago al di fuori delle consuete attività sul territorio. A sottolinearne lo spirito è l’assessore ai Servizi sociali Silvia De Battista: “Vogliamo offrire alla nostra cittadinanza un momento di leggerezza e aggregazione diverso dal solito. Vedere la macchina televisiva in azione e sostenere i concorrenti insieme ai propri concittadini sarà un’esperienza memorabile. Invitiamo tutti gli interessati a recarsi in Biblioteca il prima possibile per non perdere questa opportunità”.