Mandello presenta il calendario degli eventi di luglio

Pubblicato il programma delle iniziative estive

Concerti, spettacoli, cultura e appuntamenti per tutta la famiglia animeranno il paese per tutto il mese

MANDELLO – Dopo la presentazione del programma estivo e la diffusione del calendario degli eventi del mese di giugno, il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato il calendario completo delle iniziative in programma per luglio, offrendo a cittadini e visitatori un quadro aggiornato dei numerosi appuntamenti che animeranno il paese nelle prossime settimane.

Il calendario degli eventi di luglio è disponibile in allegato ed è consultabile anche attraverso tutti i canali ufficiali del Comune. Come già annunciato nei mesi scorsi, le informazioni saranno costantemente aggiornate sul sito istituzionale, sul portale turistico www.visitmandello.it, sull’app “La Mia Città” e presso l’Infopoint di Mandello del Lario.

A supporto dell’informazione turistica sono inoltre operativi i dieci totem informativi installati nei principali punti del paese, che consentono di consultare in modo semplice e immediato l’intero programma estivo, comprensivo anche degli eventi già previsti per il mese di agosto.

Chi desidera ricevere aggiornamenti direttamente nella propria casella di posta elettronica può iscriversi alla Newsletter dell’Infopoint, inviando una richiesta all’indirizzo infopoint@mandellolario.it. Il servizio continuerà a informare cittadini e turisti sulle iniziative in programma e sulle eventuali novità che saranno inserite nel calendario nel corso della stagione estiva.

Luglio rappresenta uno dei momenti centrali della stagione turistica mandellese e il ricco calendario di appuntamenti è stato pensato per offrire un’opportunità in più sia a chi sceglie Mandello del Lario come meta delle proprie vacanze, sia a chi vive il paese durante tutto l’anno.

Il programma propone concerti, spettacoli, iniziative culturali e appuntamenti dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di rendere il territorio ancora più accogliente e vivace, valorizzando le bellezze del paese e il prezioso lavoro svolto dalle numerose associazioni che animano la comunità locale.

«Luglio rappresenta uno dei mesi centrali della stagione turistica per Mandello del Lario e il calendario degli eventi vuole essere un’opportunità in più per far vivere il nostro territorio a chi lo sceglie per le vacanze, ma anche a chi ci abita tutto l’anno. Concerti, spettacoli, iniziative culturali e appuntamenti per le famiglie contribuiscono a rendere il paese ancora più accogliente e vivace, valorizzando le nostre bellezze e il lavoro delle tante associazioni che animano la comunità. L’invito è quello di partecipare agli eventi e di scoprire Mandello attraverso le sue tradizioni, il lago, la cultura e i momenti di aggregazione che caratterizzano la stagione estiva», commenta l’assessore al Commercio e Turismo, Silvia Nessi.