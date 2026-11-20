Nuova fase degli interventi di FiberCop per estendere la rete FTTH sul territorio comunale

Possibili modifiche alla viabilità, restringimenti e divieti di sosta

MANDELLO – Proseguono i lavori per portare la fibra ottica ad alta velocità in nuove zone di Mandello. Dopo l’avvio degli interventi lo scorso settembre, FiberCop ha dato il via, giovedì 19 novembre, a una nuova fase di posa della rete FTTH (Fiber To The Home), che interesserà complessivamente 14 strade del territorio comunale. Secondo il cronoprogramma comunicato dalla società, le operazioni proseguiranno fino al 19 gennaio 2027.

Un intervento destinato a migliorare la connettività del paese, ma che nelle prossime settimane comporterà anche alcuni disagi alla circolazione. Per consentire la posa dell’infrastruttura saranno infatti necessari scavi lungo le sedi stradali, seguiti dalle operazioni di ripristino.

Le vie interessate dai nuovi cantieri sono piazza IV Novembre, via al Bellano, via Battisti, via della Costituzione, via Don Carlo Gnocchi, via Don Giovanni Bosco, via Fratelli Carlo e Felice Carcano, via Leopardi, via Montello, via Oliveti, via Petrarca, via Risorgimento, via Sauro e via Sottopassaggio.

Durante l’esecuzione dei lavori potranno essere introdotti restringimenti della carreggiata, chiusure temporanee al traffico e divieti di sosta, in base alle necessità dei singoli cantieri. L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire gli aggiornamenti relativi alla viabilità.

A fare il punto sull’avanzamento degli interventi è il sindaco Riccardo Fasoli, che sottolinea l’importanza del progetto per il futuro digitale di Mandello.

“I lavori stanno proseguendo secondo il programma e la nuova rete in fibra ottica sta progressivamente raggiungendo diverse zone del territorio comunale – commenta il primo cittadino –. Si tratta di un intervento importante per Mandello, che permetterà di migliorare le infrastrutture digitali a disposizione di cittadini, famiglie e attività”.

Il sindaco riconosce tuttavia le difficoltà legate alla presenza dei cantieri: “Siamo consapevoli che i lavori comportino alcuni disagi, per questo continueremo a seguirne l’avanzamento e a confrontarci con FiberCop per contenere il più possibile le difficoltà e garantire il ripristino delle strade interessate. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione”.

La tecnologia FTTH prevede il collegamento in fibra ottica fino all’interno degli edifici, consentendo prestazioni potenzialmente superiori rispetto alle connessioni che utilizzano ancora tratti della tradizionale rete in rame. Il potenziamento dell’infrastruttura rappresenta quindi un passaggio significativo per migliorare l’accesso ai servizi digitali, sia nelle abitazioni sia nelle attività economiche.

La conclusione degli scavi, tuttavia, non significherà che la nuova connessione sarà immediatamente disponibile. Una volta terminata la posa della fibra nelle singole strade, saranno necessarie ulteriori operazioni tecniche prima che i cittadini possano richiedere l’attivazione del servizio attraverso il proprio operatore telefonico.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, mantenendo il confronto con FiberCop e comunicando eventuali aggiornamenti sulle strade coinvolte e sulle modifiche alla circolazione.