Mandello. 320mila euro per la difesa del territorio

Fondi per la regimazione idraulica delle valli Portorella e Cerceno

Ristrutturazione del serbatoio antincendio di Versarico

MANDELLO DEL LARIO – Con il Decreto n. 10691 del 25 luglio 2025, relativo al “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale – Bando Dissesti 2024″, che prevede l’adeguamento della graduatoria degli interventi ammessi, come stabilito dal Decreto n. 8424 del 13 giugno 2025, e l’assegnazione delle risorse di cui alla DGR 4 del 7 luglio, la Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica di Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

Il progetto riguarda la “Regimazione idraulica delle valli Portorella e Cerceno e la riqualificazione del serbatoio antincendio boschivo in località Versarico, nel Comune di Mandello del Lario“.

L’importo complessivo dell’intervento 320 mila euro, di cui 252.800,00 euro sono finanziati da Regione Lombardia, mentre la restante parte sarà coperta dalla Comunità Montana, che si occuperà della realizzazione dell’opera.

Il progetto, in linea con gli obiettivi del bando, si propone di affrontare una serie di problematiche urgenti: contenere e regimare i fenomeni erosivi in alveo, come indicato nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); ripristinare e potenziare l’efficacia del sistema di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; nonché recuperare e migliorare la funzionalità della viabilità minore, con particolare attenzione alla sua gestione futura e alla valorizzazione dei siti interessati.

La località Versarico, situata a monte dell’area interessata dal dissesto, rappresenta un punto strategico fondamentale per il servizio di antincendio boschivo della Comunità Montana.

A monte della località, sarà realizzata una manutenzione straordinaria della vasca di approvvigionamento idrico, con la costruzione di un unico serbatoio interrato in cemento armato, destinato ad aumentarne significativamente la capienza rispetto a quella attuale.

Il Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Antonio Rusconi, esprime grande soddisfazione per l’iniziativa di Regione Lombardia: “Accogliamo con entusiasmo questo intervento concreto, che prevede un incremento di 8,69 milioni di euro nella dotazione finanziaria del bando per il contrasto ai dissesti. La località Versarico rappresenta un esempio emblematico di come, ancora oggi, il coraggio e la determinazione delle persone possano opporsi all’abbandono delle zone più impervie della montagna, nonostante le difficoltà e i sacrifici che questo comporta”.

“Per noi, queste famiglie sono i veri ‘custodi della montagna’, che, con impegno quotidiano e discreto, ne preservano la vitalità, proteggendola dal degrado. Sebbene non possiamo fermare l’erosione naturale delle Grigne, riteniamo che sia oggi essenziale per la Comunità Montana focalizzare l’attenzione su queste aree e su chi le abita, finalmente dopo anni di attese” conclude il Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.