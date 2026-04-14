Mandello, rinviati ad aprile 2027 i lavori al campo sportivo

Una scelta condivisa che tiene conto di esigenze organizzative, economiche e sociali, con l’obiettivo di garantire il minor impatto possibile su atleti, famiglie e società sportive.

Il primo elemento alla base della decisione riguarda la volontà di limitare le difficoltà logistiche. L’avvio dei lavori in autunno avrebbe infatti comportato lo spostamento delle attività sportive per gran parte della stagione, costringendo squadre e tesserati a utilizzare impianti fuori dal territorio comunale.

Con il rinvio ad aprile, periodo in cui la stagione è ormai conclusa, si riduce significativamente l’impatto organizzativo, permettendo a bambini, ragazzi e famiglie di proseguire regolarmente le attività.

Il differimento dell’intervento consente anche una più attenta gestione delle risorse economiche. L’utilizzo di strutture alternative e il noleggio di mezzi per gli spostamenti avrebbero comportato un costo aggiuntivo stimato in circa 30.000 euro. Posticipando i lavori, queste spese potranno essere evitate, permettendo una razionalizzazione dei costi e un utilizzo più efficiente dei fondi disponibili.

Un ulteriore aspetto strategico riguarda il progetto di crowdfunding attivato per sostenere l’intervento. L’obiettivo fissato è di 100.000 euro e, ad oggi, grazie alla partecipazione della comunità mandellese, sono già stati raccolti circa 30.000 euro. Il nuovo cronoprogramma consentirà di prolungare la raccolta fino alla fine dell’anno, ampliando le possibilità di coinvolgimento e rafforzando il senso di partecipazione collettiva.

Nonostante il rinvio, resta ferma la volontà di realizzare l’opera. Il nuovo campo in manto sintetico rappresenta infatti un investimento strategico per lo sviluppo dello sport locale e per la crescita delle nuove generazioni. Comune e Polisportiva hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno già contribuito e che continueranno a sostenere il progetto, sottolineando il valore di una comunità unita attorno a un obiettivo condiviso.