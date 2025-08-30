Mandello. Scuola Pertini: ultimati gli interventi di manutenzione

Nuovo controsoffitto e ritinteggiati i muri delle aule

MANDELLO – Sono terminati i lavori di manutenzione programmata presso la Scuola Primaria “Sandro Pertini” di Mandello del Lario, pronta per il nuovo anno scolastico.

In data 6 agosto è stata completata la posa del nuovo controsoffitto rinforzato in tutte le aule: i lavori sono stati conclusi prima della scadenza prevista. In aggiunta, sono stati realizzati interventi di ritinteggiatura dei soffitti e delle pareti nelle aule interessate, che hanno contribuito a rinnovare gli ambienti scolastici rendendoli ancora più accoglienti.

Durante tutto il periodo estivo, le attività del Centro Ricreativo Estivo (CRES) si sono svolte regolarmente nell’edificio scolastico, senza alcuna interferenza o disagio per bambini, educatori e famiglie, grazie a una programmazione attenta e al rispetto di tutte le misure di sicurezza.

“L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a garantire scuole sicure, funzionali e adeguate alle esigenze della comunità”, affermano dall’ente locale.