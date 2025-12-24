Mandello sfida la pioggia: stasera la Sfilata dei Carri di Natale si fa

Decisione condivisa tra Comune e associazioni: tradizione confermata nonostante il maltempo

Percorso più sobrio, ma stesso spirito di comunità

MANDELLO – La pioggia non ferma il Natale a Mandello. Dopo ore di valutazioni e un confronto condiviso con tutti i referenti delle associazioni coinvolte, la decisione è arrivata: la Sfilata dei Carri Natalizi si terrà regolarmente questa sera. Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi, che parla di una scelta corale e sentita.

“Il cuore di Mandello è più forte della pioggia – dichiara Nessi –. Nonostante il meteo avverso, abbiamo scelto di non interrompere una tradizione che appartiene a tutti noi”. Una sfilata che sarà inevitabilmente più sobria rispetto al programma originario, con allestimenti parziali pensati per proteggere il lavoro svolto dai volontari, ma che conserverà intatto il suo valore simbolico.

La decisione di sfilare comunque nasce da motivazioni concrete. Spostare la data, spiegano dal Comune, sarebbe stato impossibile: i carristi hanno già profuso uno sforzo enorme nelle settimane precedenti e gli impegni del periodo festivo non avrebbero consentito di riorganizzare una macchina complessa come quella della sfilata. “La scelta è stata presa di comune accordo tra Amministrazione e associazioni – sottolinea l’assessore – con grande senso di responsabilità”.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, nonostante la pioggia, riusciranno a scendere in strada questa sera, così come a chi, per motivi tecnici o di sicurezza legati agli allestimenti, ha dovuto rinunciare. “Apprezziamo enormemente l’impegno e il lavoro di tutti, nessuno escluso”, ribadisce Nessi.

Fondamentale, come sempre, il supporto delle realtà che garantiranno assistenza lungo il percorso: Protezione Civile, Polizia Locale e Alpini, chiamati a vigilare sulla sicurezza e sul regolare svolgimento dell’evento in condizioni meteo non ideali.

L’invito ai cittadini è chiaro e sentito: partecipare, anche solo per un breve tratto del percorso, per far sentire il calore della comunità a chi ha lavorato per rendere possibile la sfilata. “Portate gli ombrelli – conclude l’assessore – noi portiamo il Natale”.

Una sera forse diversa dal previsto, ma che promette comunque di regalare a Mandello un momento di condivisione e magia, nel segno di una tradizione che resiste al tempo e al maltempo.