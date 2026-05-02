Mandello, slitta la riapertura del lido al 15 maggio. Previste tante novità

Comune di Mandello e Canottieri Moto Guzzi annunciano il rinvio per completare interventi e organizzazione

Al via un nuovo progetto gestionale con eventi e servizi rinnovati

MANDELLO – Il Comune di Mandello del Lario e la Canottieri Moto Guzzi hanno comunicato ufficialmente alla cittadinanza che la chiusura del lido comunale sarà prorogata fino al 15 maggio, al fine di consentire il completamento delle attività organizzative e degli interventi necessari per garantire una riapertura in condizioni ottimali.

Alla base dello slittamento vi è il passaggio di consegne tra i soci e le società di scopo, che, come previsto dalla convenzione con il Comune, sono autorizzati alla gestione dell’area lido. Una fase delicata che ha richiesto tempi tecnici più lunghi del previsto. Per questo motivo, le parti coinvolte hanno voluto porgere le proprie scuse alla cittadinanza per il prolungamento dei tempi.

Nel frattempo, sono già stati avviati diversi interventi ritenuti fondamentali per il rilancio della struttura. Si sta lavorando alla sistemazione delle aree verdi, alla sostituzione delle forniture e al completamento di tutti i necessari adempimenti burocratici legati al subentro gestionale. Si tratta di operazioni indispensabili che, pur incidendo sulle tempistiche, permetteranno di offrire un servizio più efficiente e rinnovato.

Tra le novità più rilevanti del progetto gestionale spicca il coinvolgimento di Alberto Fumagalli, già titolare del Nameless Festival, che supporterà la Canottieri Moto Guzzi all’interno del proprio consiglio per lo sviluppo e la gestione delle attività. La nuova gestione, prevista per una durata di due anni, punta con decisione a valorizzare il lido come punto di riferimento per l’intero territorio.

Il piano prevede infatti una visione ampia e articolata: da un lato l’organizzazione di numerosi eventi dedicati ai giovani, dall’altro una particolare attenzione alla tutela degli spazi riservati ai residenti, senza dimenticare il rinnovamento e il potenziamento dei servizi spiaggia. L’obiettivo è quello di creare un equilibrio tra vivacità e fruibilità, capace di soddisfare sia la comunità locale sia i visitatori.

Il legame con il Nameless Festival, uno degli eventi musicali più importanti a livello nazionale ed europeo, rappresenta un’opportunità significativa. La presenza di una figura come Fumagalli potrà contribuire a sviluppare una proposta innovativa, capace di coniugare intrattenimento di qualità e valorizzazione del territorio, attirando nuove energie e iniziative.

L’intento condiviso da Comune e Canottieri è quello di offrire un ambiente accogliente, moderno e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze della comunità locale e, allo stesso tempo, di rafforzare l’attrattività della località.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane in vista della riapertura ufficiale.