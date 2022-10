Il 15 ottobre 1872 venne fondato il Corpo degli Alpini

In rappresentanza della sezione di Colico il presidente Stefano Foschini e il consigliere Peppino Bettiga

COLICO – A Napoli è stato celebrato il 150° anniversario della costituzione del Corpo degli Alpini, avvenuta il 15 ottobre 1872 con la firma del Regio Decreto 1056 da parte di Vittorio Emanuele II nella città partenopea.

La Sezione ANA di Colico era rappresentata dal Vessillo scortato dal Presidente della Sezione Stefano Foschini e dal Consigliere Peppino Bettiga.

“A culmine di un anno di eventi che hanno scandito questo anniversario – dalle scalate di 150 vette in tutta Italia alla staffetta alpina che da Ventimiglia ha attraversato l’Italia per arrivare a Trieste – si è svolto oggi in Piazza Plebiscito a Napoli la cerimonia solenne del 150° anniversario di fondazione con la lettura dell’atto di costituzione del corpo degli Alpini. Presenti i Vessilli di tutte le Sezioni d’Italia e del mondo in rappresentanza dei 350.000 associati” dichiara il Presidente Foschini.

Presenti, tra le autorità, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Comandante delle Truppe Alpine Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba e naturalmente il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero.

Tutti hanno plaudito al valore degli Alpini in Armi e degli Alpini in congedo, in particolare delle Unità di Protezione Civile, per l’aiuto alla popolazione in momenti di difficoltà: dall’emergenza Covid ai terremoti, dalle alluvioni alla pulizia dei fiumi.

Durante la cerimonia sono stati resi gli onori alle Bandiere di Guerra delle Truppe Alpine e il cielo è stato colorato verde, bianco e rosso per il passaggio delle Frecce Tricolori su Piazza Plebiscito.