2025: un altro anno da record per Villa Monastero a Varenna

Per la prima volta sfiorati i 400 mila visitatori (85% stranieri, 15% italiani)

L’anno scorso all’interno della villa ci sono state 219 proposte di matrimonio

VARENNA – Il 2025 è stato un anno caratterizzato da nuovi record per Villa Monastero di Varenna, che per la prima volta ha sfiorato i 400 mila visitatori, raggiungendo quota 396.782 e confermandosi sempre più un’attrattiva internazionale (85% stranieri, 15% italiani).

Il mese di dicembre 2025 si è chiuso con 4.901 ingressi.

La provenienza dei visitatori è stata soprattutto internazionale, con molte presenze da Francia, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Polonia, Germania e Spagna, ma anche da Romania, Ucraina, Australia, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Ungheria, Cina, Brasile, Lituania, Svizzera, Turchia, India, Bulgaria, Irlanda, Tailandia, Messico, Grecia e Israele.

Nel 2025 Villa Monastero ha ospitato 57 cerimonie simboliche/eventi privati (55 nel 2024, 51 nel 2023, 36 nel 2022), 219 proposte di matrimonio (79 nel 2024, 33 nel 2023, 23 nel 2022), 23 convegni/conferenze/corsi (27 nel 2024, 8 nel 2023, 11 nel 2022), 378 servizi fotografici (354 nel 2024, 255 nel 2023, 253 nel 2022).

Anche le provenienze degli utenti che hanno utilizzato questi servizi sono state eterogenee; Italia, Australia, Canada, Cina, Croazia, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, Arabia Saudita, Spagna, Turchia, Ucraina, Stati Uniti d’America.

Di seguito i dati degli ingressi relativi al 2025, raffrontati con gli anni precedenti:

dicembre 2025: 4.901 (13 giornate di apertura)

dicembre 2024: 5.788 (16 giornate di apertura)

dicembre 2023: chiuso

dicembre 2022: 2.658 (18 giornate di apertura)

dicembre 2021: 1.788 (18 giornate di apertura)*

dicembre 2020: 52 (2 giornate di apertura)*

dicembre 2019: 1.043 (11 giornate di apertura)

da gennaio a dicembre 2025: 396.782

da marzo a dicembre 2024: 363.050

da gennaio a novembre 2023: 257.292

da gennaio a dicembre 2022: 209.337

da gennaio a dicembre 2021: 71.760*

da gennaio a dicembre 2020: 39.383*

da gennaio a dicembre 2019: 97.576

*dati condizionati dalla pandemia Covid

“I dati relativi al 2025 – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – testimoniano l’intenso e proficuo lavoro messo in campo in questi anni per la valorizzazione e la promozione di Villa Monastero, che assume sempre più una dimensione internazionale. La Provincia è costantemente impegnata per aumentare la qualità dei servizi e per offrire ai visitatori l’opportunità di ammirare la Casa Museo e il Giardino botanico in una veste sempre nuova, anche attraverso un ricco calendario di mostre, attività culturali e iniziative che hanno aggiunto valore al nostro gioiello”.