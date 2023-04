25 aprile. Le celebrazioni a Bellano e Varenna

Le iniziative nei due paesi per ricordare il giorno della Liberazione

Tre giorni di commemorazione a Bellano. Momento di raccoglimento a Varenna per i caduti alla Montagnetta di Fiumelatte

BELLANO/VARENNA – Ricordi, momenti di riflessione ma anche di convivialità: la giornata della Liberazione che cadrà domani, martedì 25 aprile, assumerà simili contorni nei paesi di Bellano e Varenna. Specialmente nella prima località sul lago, il programma si appresta a essere ricco e variegato con tre giorni di iniziative, testimonianza di come Amministrazione comunale, ANPI Lario Orientale e le altre associazioni coinvolte intendano rendere ancor più importante le celebrazioni di questa ricorrenza, sia per festeggiare la liberazione dai nazi-fascisti, che per meditare sui valori della Costituzione nata dalla Resistenza.

“In questo periodo le democrazie, schiacciate dalla crisi sanitaria ed economica conseguente tanto alla pandemia quanto alla crisi dei rapporti tra gli Stati, rischiano di non essere più un punto di riferimento per le aspettative di pace e di giustizia dei popoli (anche in assenza della definizione di un nuovo ordine mondiale) – affermano gli organizzatori –. Allora, tra i tanti valori posti alla base della nostra Costituzione, appare particolarmente forte in questo momento il richiamo alla giustizia, che può essere perseguita solo con la piena applicazione dell’art.3 della stessa Costituzione: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese‘ “.

Per Bellano assume un significato ancor più particolare perché quest’anno è l’anniversario di fondazione del gruppo ANA di Bellano, nato cent’anni fa, e si presenterà il rifacimento delle targhe degli Itinerari della memoria, installate per l’occasione sul territorio.

Il programma bellanese vedrà già stasera, lunedì, una rievocazione storica al cinema, dal titolo ‘Ritorneranno‘, sull’esperienza in Russia degli Alpini durante la Seconda guerra mondiale, attingendo ai testi del beato don Carlo Gnocchi, con inizio dello spettacolo teatral-musicale alle ore 21.00.

La celebrazione istituzionale avrà luogo domani, 25 aprile, con la deposizione della Corona alla Montagnetta di Fiumelatte a ricordo dei partigiani uccisi dai nazifascisti Ambrogio Inverni e Carlo Rusconi alle 9.45. Ritrovo poi al Municipio con studenti, istituzioni, associazioni e cittadini per il corteo alla volta della chiesa Parrocchiale. Santa Messa e a seguire commemorazione al Parco delle Rimembranze. Interverranno oltre al sindaco anche il baby sindaco dell’Istituto Comprensivo Mons. Luigi Vitali e Roberto Citterio, presidente ANPI Lario Orientale.

A seguire, dopo le deposizioni e gli alzabandiera al sacrario di San Rocco e alla stele di San Grato, verso le 13 una bella novità che si vorrebbe stabilizzare nel tempo: la proposizione di un pranzo comunitario, proprio a San Grato, (all’aperto oppure all’interno della struttura del ristoro a seconda del meteo), a cura della Pro Vendrogno e aperto a tutti coloro che vogliono condividere un momento insieme.

A seguire, presso la chiesa di San Grato alle ore 15.00 presentazione del volume ‘Quarto libro Nero Ribelli‘, dedicato al diario del partigiano Giovanni Battista Todeschini, a cura degli autori e del ‘Vecchio Comballo’. Ci sarà la possibilità anche di visitare la piccola mostra dedicata alla Resistenza in Muggiasca. La presentazione di questo volume sarà doppia perché il giorno successivo, mercoledì 26 aprile alle ore 12.00, il diario di Todeschini sarà raccontato anche ai ragazzi della scuola secondaria di Bellano. L’Amministrazione Comunale ha deciso di donare una copia del diario a ognuno dei ragazzi frequentanti la terza media, con l’auspicio che il suo esempio possa far riflettere i giovani d’oggi su cosa abbia rappresentato il movimento della resistenza e il sacrificio richiesto dai ragazzi allora.

Le celebrazioni si concluderanno mercoledì alle ore 21.00 al cinema, dove sarà proiettato il documentario di Pierfranco Mastalli e Andrea Brivio, ‘Potenti in fuga’ prodotto da ANPI province di Lecco, Como e Sondrio.

Il sindaco e i tre presidenti di ANPI Lario Orientale, MUU Vendrogno e Archivio della memoria di Mandello evidenziano inoltre con soddisfazione che è stato ultimato il rifacimento delle 9 targhe del percorso ‘Itinerari della Memoria-Sui sentieri Partigiani in Muggiasca e Partigiani sulle Grigne’, alle quali si sono aggiunte 3 nuove targhe al Cimitero di Vendrogno e di Noceno.

Nelle intenzioni di Amministrazione e associazioni vi è anche la creazione di un sito appositamente dedicato agli itinerari della memoria che non riguardi solo Bellano ma, coinvolgendo anche altri Enti e Comuni del territorio, promuova questo particolare tipo di turismo su tutta la sponda orientale del lago. Gli itinerari sono già inseriti nel Sistema museale della Provincia di Lecco.

“Un doveroso ringraziamento – conclude il sindaco Rusconi – a tutti coloro che si sono adoperati per questo programma così corposo. Un grazie all’ANPI Lario Orientale, ai volontari del MUU di Vendrogno e agli altri collaboratori che hanno aggiornato e sistemato le targhe della memoria della Resistenza che volentieri il Comune di Bellano ha finanziato. Ringraziamo anche le associazioni Bellanesi sempre coinvolte nell’organizzazione del 25 aprile a Bellano, in modo particolare il Gruppo degli Alpini di Bellano, il Corpo Musicale Bellanese, la dirigente e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Bellano, la Pro Vendrogno e il ‘Vecchio Comballo’ di Vendrogno”.

Le cittadine ed i cittadini sono invitate/i a partecipare alle iniziative e ad esporre alle finestre il tricolore.

A Varenna momento di raccoglimento alla Montagnetta

L’Amministrazione comunale varennese celebrerà la ricorrenza costituzionale alla Montagnetta di Fiumelatte, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varenna e l’Anpi, con ritrovo alle ore 9.40. Qui saranno letti i nomi dei partigiani uccisi in loco l’8 gennaio 1945 e ricordati tutti i caduti. Seguirà il suono del silenzio, la deposizione della corona d’alloro da parte del sindaco e un momento di preghiera.