Oggi, sabato, la festa per i cinquant’anni di fondazione della Polisportiva

Premiati i cinque presidenti del gruppo

MANDELLO – Cinquant’anni e…sentirli tutti nell’energia e nella soddisfazione di un traguardo da portare con orgoglio. Oggi, sabato, la grande festa della Polisportiva Mandello per i cinquant’anni dalla fondazione. Vecchie e nuove generazioni di sportivi le protagoniste.

Ad accogliere i presenti il presidente Ugo Dell’Era: “Oggi siamo qui per festeggiare un traguardo importante. Voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile e soprattutto tutti coloro che si sono impegnati nella crescita dei nostri ragazzi”.

Quindi, dopo l’esibizione di danza classica delle ballerine della maestra Gemma della Torre, il saluto del direttore sportivo Mauro Lanfranconi: “Cinquant’anni non possono passare inosservati – ha dichiarato – Un’associazione che raggiunge cinquanta anni ha radici storiche nel territorio e su queste basi può costruire il proprio futuro”.

Fondata il 9 ottobre del 1969 da cinque amici che “condividevano lo spirito di creare qualcosa per il proprio paese”, la Polisportiva Mandello conta oggi oltre 1100 associati dai 4 agli 80 anni, sei settori sportivi (basket, volley, calcio, tennis, atletica e Arcobaleno) e 25 corsi.

La cerimonia si è svolta all’interno del palazzetto realizzato dalla società, come oggi, il 26 ottobre, di 22 anni fa. Sul palco sono quindi saliti Flavio Rumi e Giordana Bonacina per ricordare il professor Gianfausto Balatti e Angelo Bonacina, figure storiche della Polisportiva di cui furono fondatori con Walter Villa, Giacomo Mainetti e Franco Alippi: “Ci hanno insegnato a non mollare, a fare con passione e serietà”.

La parola è stata quindi passata al sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli: “Non è facile portare avanti una polisportiva così a lungo. Il gruppo ristretto che ne costituisce il cuore, pur rinnovandosi, non deve mai mollare e deve essere da stimolo per tutti per proseguire. L’amministrazione sarà al vostro fianco”. Presente anche l’assessore allo sport e vicesindaco, Selenella Alippi.

Infine, il Consiglio Direttivo ha voluto consegnare una targa in segno di ringraziamento ai cinque presidenti che hanno guidato il gruppo dalla sua nascita: Giacomo Mainetti, Franco Alippi, Fulvio Bonacina, Giuseppe Riva e Marco Orio.

La serata è quindi proseguita con il rinfresco, il taglio della torta e dimostrazioni. Su un lato del palazzetto, le foto degli atleti della Polisportiva Mandello dal 1969 ad oggi.

