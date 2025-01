A Bellano è tempo di Pesa Vegia: “Tutto pronto per la festa delle feste”

Come da tradizione il grande evento si svolgerà nella serata del 5 gennaio

“Grazie a tutti i volontari che si prodigano per l’organizzazione e la gestione della manifestazione”

BELLANO – Dopo l’edizione 2024 segnata dal maltempo, la Pesa Vegia di Bellano si prepara a un ritorno in grande stile. L’appuntamento con la festa delle feste è, ovviamente, per il 5 gennaio, ma non mancheranno iniziative pensate per animare la vigilia e la festa finale nel weekend successivo l’evento principe fra le manifestazioni bellanesi.

Per quanto riguarda la giornata del 5 gennaio, che quest’anno cade di domenica, il programma prevedere alle 9 l’apertura di Orrido Magic Christmas Lights e di San Nicolao arte contemporanea. Alle 14, invece, nel cortile delle scuole aprirà la biglietteria per l’accesso alle location, che a loro volta saranno aperte al pubblico dalle 16.

Si potranno, quindi, visitare il presepe vivente ai giardini della Puncia, la Corte di Re Erode alla scuola dell’infanzia T. Grossi, il Consiglio comunale e la Corte del Podestà in Municipio, la casa della Teresa di Pom in via Plinio, l’oasi dei Re Magi all’Orrido e l’osteria dei mercanti alla stazione Fs. Sarà anche possibile fare giri sul lago a bordo delle lucie, con partenza dal molo medievale, e visitare la mostra dedicata alla Pesa Vegia, allestita in Municipio. Alle 15 e alle 16.30, all’oratorio, andrà in scena lo spettacolo teatrale.

Il tutto in attesa del gran finale in serata

Si comincia alle 21 con il traino delle pese per le vie del paese, mentre alle 21.45 l’appuntamento sarà con la rappresentazione “Aspettando la barca” di Andrea Vitali, un appuntamento di grande fascino, che torna in scena sul molo dopo vent’anni di attesa. Ed ecco il gran finale: alle 22 è previsto l’arrivo della gondola dei messi spagnoli e alle 22.20 la lettura della benevola ordinanza dal balcone del Municipio. A seguire il corteo dei Re Magi per le vie del paese, con inizio alle 22.45, e l’accensione del falò sul molo, alle 24.

Viabilità e accesso in paese

Per quanto riguarda la viabilità e l’accesso in paese, è necessario ricordare che alle 16 verrà chiusa al traffico la Strada provinciale 72, nel tratto del centro storico. Alle 17 prenderà il via il servizio navetta gratuito da e per Dervio, Perledo Stazione e Vendrogno, che rimarrà attivo fino a circa le tre di notte; mentre alle 17.30 partirà la motonave da Tremezzo, con fermate a Bellagio alle 17.40, e a Menaggio alle 17.55. Il rientro è previsto per le 23. Il corso del biglietto è di 16 euro (14 euro per i ragazzi fra i 6 e i 12 anni), comprensivo di ingresso alle location della Pesa Vegia. I ticket sono in vendita sul sito www.discoveringbellano.eu.

Gli eventi collaterali

Come detto, però, quest’anno la festa delle feste sarà preceduta da due appuntamenti: Venerdì 3 in piazza T. Grossi sarà installato un planetario che permetterà di assistere allo spettacolo/conferenza “alla ricerca della stella cometa” mentre nel pomeriggio di sabato 4 gennaio a partire dalle 14.30 le vie del paese saranno animate da musica e dalla sfilata degli Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna e dalla presenza delle MoonLight Majorettes.

A chiudere i festeggiamenti, invece, sarà la partenza della delegazione spagnola, che avverrà sabato 11 gennaio, dalle 17, dal molo. Con l’occasione ci sarà distribuzione di Vin brulé in piazza e si svolgerà l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi organizzata a sostegno della Pesa Vegia.

Il grazie a tutti coloro che rendono possibile la magica serata

Sperando nel successo di questa nuova edizione dell’evento più atteso di Bellano, l’assessore al Turismo, Irene Alfaroli, rivolge un pensiero ai concittadini che ogni si spendono nell’organizzazione della Pesa Vegia: “A tutti loro va un grande e sentito ringraziamento, perché lavorano tutto l’anno al fine di organizzare questo amatissimo appuntamento”.

Le fa eco il sindaco Antonio Rusconi: “Grazie a tutti i volontari che si prodigano per l’organizzazione e la gestione della manifestazione – afferma – Alla Pro Loco, al Comitato Pesa Vegia, alle associazioni del paese e a tutti gli esercenti e professionisti che hanno sostenuto la sottoscrizione a premi e la distribuzione delle cartoline dedicate a Danilo Vitali. Aggiungo anche due note tecniche riguardanti la gestione in sicurezza dell’evento: la chiusura della strada SP 72 sarà garantita attraverso l’uso di mezzi pesanti mentre come gli altri anni sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande alcoliche e non in bottiglie e bicchieri di vetro. Fin da ora richiamo tutti i visitatori della Pesa Vegia a un uso moderato e consapevole delle bevande alcooliche”.