A Bellano installati i nuovi cestini compattatori “smart bin”

La raccolta differenziata si fa sempre più capillare

A garanzia del corretto utilizzo tutte le postazioni sono videosorvegliate

BELLANO – Forniti da Silea e acquistati grazie a fondi derivanti dal bando PNRR che Bellano ha ottenuto, saranno posizionati in alcuni dei luoghi più frequentati del paese: piazza Tommaso Grossi, zona Palasole, e spiaggia pubblica alla foce del torrente Pioverna.

“Peculiarità di questi cestini è la funzione compattatrice, che permette di comprimere i rifiuti, aumentando di cinque volte la capienza rispetto ai cestini tradizionali destinati ai piccoli rifiuti “da passeggio”: carte di caramelle, scontrini, gomme da masticare, sacchetti per le deiezioni canine… – spiega il sindaco Antonio Rusconi -. E rispetto ad analoghi cestini installati in altri comuni da Silea per far sì che la raccolta differenziata si possa attuare anche in questo contesto, abbiamo deciso di posizionare i cestini compattatori a gruppi di tre, così da poterne destinare uno al sacco rosso, uno al sacco viola e un terzo dedicato alla carta (di colore giallo). Nella stagione estiva, poi, verranno aggiunti anche contenitori per la raccolta del vetro in zona spiaggia, mentre in tutte le postazioni saranno presenti anche i portamozziconi. È una sfida, quella di portare la raccolta differenziata anche in alcuni punti di maggior passaggio di persone, che vogliamo intraprendere con questa nuova tecnologia, più performante e videosorvegliata”.

Infatti a garanzia del corretto utilizzo degli Smart Bin e per accertarsi che nessuno li utilizzi per il deposito di rifiuti domestici, tutte le postazioni sono videosorvegliate. Inoltre grazie alla grande capienza vi è un risparmio in termini economici e di inquinamento poiché gli svuotamenti degli “Smart Bin” sono minori data la loro grande capienza.

Contestualmente alla posa dei cestini compattatori, i cestini tradizionali saranno rimossi e installati in altre zone del paese, dopo che sarà ridotta la dimensione dell’apertura per introdurre i rifiuti, così da impedire che vi vengano gettati rifiuti non idonei. “Ricordiamo infatti che è vietato e passibile di sanzione di 100 euro il conferimento di rifiuti domestici nei cestini stradali”.

Inoltre, per quanto riguarda mozziconi e deiezioni canine, il sindaco ricorda alcune importanti novità: “con l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Locale, è stato introdotto l’obbligo per i fumatori di avere con sé un portamozziconi, così da poterli riporre in assenza di cestini. È, infatti, vietato gettarli a terra o addirittura nei tombini, quest’ultima una pratica comune tra i fumatori altamente inquinante e pericolosa. Novità anche per i proprietari di cani che, oltre al sacchetto per raccogliere le deiezioni solide, dovranno avere con sé acqua per ripulire in caso che gli amici a quattro zampe facciano pipì sui muri o sull’arredo urbano. Una collaborazione di civiltà che chiediamo per evitare di rovinare appunto proprietà pubbliche o private. Ricordo che l’urina danneggia le pareti, ma anche le piante e le siepi, per cui raccomandiamo di prestare attenzione anche a questo particolare”.

Per favorire fumatori e proprietari di cani, il Comune ha messo a disposizione in distribuzione gratuita cinquecento portamozziconi e altrettante borracce ripiegabili per l’acqua. Questi gadget, sono disponibili all’InfoPoint.

Sempre restando in tema di rifiuti, si informa la cittadinanza che nei bollettini TARI di quest’anno è previsto un aumento pari a circa 7/8 euro per ogni singola utenza. Questo aumento è indipendente dalla volontà del Comune, ma è dovuto a causa di nuove indicazioni del Governo, che intende istituire un fondo di solidarietà per i cittadini italiani che non possono sostenere le spese per la tassa rifiuti e ha previsto questo prelievo da tutte le utenze in Italia.