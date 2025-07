A Bellano oltre 80 eventi per l’estate 2025. Ecco il calendario

Gli eventi che si terranno tra luglio e agosto spaziano tra musica, cinema, gastronomia, arte e molto altro

Dal concerto di Cristina d’Avena al palco galleggiante, ecco il calendario degli eventi

BELLANO – L’estate a Bellano si presenta costellata di eventi: sono oltre 80 tra musica, cultura, cinema, gastronomia e altro ancora in programma fino a fine Agosto. Il calendario è stato pensato per offrire proposte che accontentino tutta la cittadinanza, dai bambini agli anziani, andando a toccare i campi più disparati così da non lasciare nessuno escluso. Per visualizzare l’elenco completo degli eventi si rimanda a questo sito.

Il Sindaco Antonio Rusconi commenta così il calendario, organizzato insieme alla Pro Loco Bellano, Pro Vendrogno e al Cinema: “Il gran numero di eventi in programma testimonia la ricchezza e la varietà della proposta. A conti fatti, si tratta di più di un evento al giorno. Un mix di proposte pensate per accontentare tutti, con un occhio di riguardo alla cultura, che per Bellano ha un valore speciale: fra le altre cose, ci saranno le mostre nei siti BAC, la musica classica con la Turandot di Puccini, il gran galà del concorso lirico, la musica da camera nelle frazioni.

Continua il Sindaco Rusconi: “Ma Estate vuol dire soprattutto divertimento e svago, con tante serate musicali con importanti cover band e i tributi a Lady Gaga, Queen, Vasco Rossi, Mina e Ornella Vanoni. Da segnalare anche la serata con la band “Voglio tornare negli anni ‘90” che sta riempiendo le piazze di tutta Italia.”

L’apice della festa sarà Domenica 27 Luglio, quando Cristina d’Avena canterà al local street food e a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico sul lago.

Anche per questa estate, poi, tornerà il palco galleggiante, che ospiterà spettacoli speciali, fra cui il Cinema Sotto le Stelle con pic nic in spiaggia e la proiezione del film cult “Dirty Dancing”.

L’appuntamento con la musica jazz, quest’anno sarà dedicato alla memoria di Ercole Nogara, ideatore dell’evento, che assume la denominazione di Bellano Jazz – Ercolino Nogara Festival e andrà in scena il 19 luglio. Immancabili poi anche i momenti dedicati alla solidarietà e alla beneficenza, con la tradizionale Telethon Cup a Bellano e il torneo di calcio in memoria di Daniela Artusi, a Vendrogno.

“Per organizzare un così grande numero di iniziative è necessario un intenso lavoro di coordinamento, che è stato svolto in maniera egregia dall’assessore al Turismo Irene Alfaroli – commenta il Antonio Rusconi – A lei va un grande ringraziamento per quanto fatto. Grazie che va esteso ai collaboratori della Pro Loco Bellano e a tutte le associazioni e ai privati che, a vario titolo, hanno collaborato e collaboreranno alla realizzazione degli eventi. I volontari sono essenziali per la buona riuscita degli eventi e la loro presenza è davvero preziosa. Grazie davvero a tutti loro”.