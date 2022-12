A Bellano si accende un Orrido da Favola in vista del Natale

Il ritorno delle Magic Christmas Lights nell’attrazione

BELLANO – Atmosfera tra il fiabesco e il natalizio, ma in ogni caso magica all’Orrido di Bellano: di nuovo accese le Magic Christmas Lights, sulla scia di quanto fatto nel 2021, per far vivere ai visitatori ‘Un Natale da Favola’. Luci e colori ispirati al mondo delle fiabe avvolgeranno il percorso che attraversa la famosa attrazione fino alla fine di gennaio, e si estenderanno anche al centro storico del paese. Tanti i personaggi animati presenti, tra cui Topolino, Pluto, Olaf, trolls.

Per sapere quando poter godere della versione da favola dell’Orrido andate qui.