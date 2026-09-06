A Colico i saluti del comandante del 5° Reggimento Alpini Col. Venturini

L’incontro sabato presso il Comune

Foschini: “Un legame che, al di là degli incarichi e degli avvicendamenti, è destinato a rimanere saldo nel tempo”

COLICO – Sabato 5 settembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Colico, si è svolto l’incontro di saluto tra il Colonnello Riccardo Venturini, Comandante del 5° Reggimento Alpini di stanza a Vipiteno (BZ), l’Amministrazione Comunale e la Sezione “Alto Lario” dell’Associazione Nazionale Alpini.

All’incontro erano presenti una rappresentanza di Alpini, simpatizzanti e volontari dell’Unità di Protezione Civile della locale Sezione ANA. Il Colonnello Venturini ha voluto salutare personalmente la comunità colichese in vista della cessione del comando del 5° Reggimento, che sarà ufficializzata il prossimo 25 settembre, quando assumerà un nuovo incarico a Bolzano.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco di Colico, dott.ssa Monica Gilardi, ha rivolto al Colonnello Venturini i migliori auguri per il nuovo incarico, sottolineando il valore del rapporto instaurato in questi anni: “Un ringraziamento per averci onorato della sua amicizia e di quella del 5° Alpini, un legame che rimarrà inalterato, così come la cittadinanza onoraria e l’intitolazione della piazza antistante il Municipio”.

Parole di affetto e amicizia sono state espresse anche dal Presidente della Sezione ANA “Alto Lario”, dott. Stefano Foschini che, nel salutare il Colonnello Venturini e nel formulargli i migliori auguri per i nuovi incarichi, ha voluto ribadire la profondità del legame tra gli Alpini e la comunità di Colico: “Il 5° Reggimento Alpini a Colico è di casa e, allo stesso modo, vorremmo che ogni Alpino del 5° sapesse che a Colico troverà sempre degli amici, delle Penne Nere e una comunità che lo considera parte della propria famiglia”.

Il Colonnello Venturini ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, la Sezione ANA “Alto Lario” e tutti i presenti, assicurando che il rapporto di amicizia e vicinanza costruito negli anni tra il 5° Reggimento Alpini e la comunità dell’Alto Lario continuerà anche con il passaggio del comando.

A testimonianza di questo legame, il Presidente della Sezione ha consegnato al Colonnello Venturini una xilografia raffigurante i ruderi del Forte di Fuentes e una scultura realizzata dall’artista Angela Acquistapace, raffigurante un cappello alpino intagliato nel legno.

A sua volta, il Comandante ha voluto lasciare un segno tangibile dell’amicizia tra il Reggimento e il territorio, donando alla Sezione ANA “Alto Lario” il gagliardetto del Battaglione Morbegno e al Sindaco di Colico una copia dello stemma araldico del 5° Reggimento Alpini, realizzata attraverso un collage di fotografie raffiguranti tutti i militari del Reggimento.

Un gesto dal forte valore simbolico, volto a sottolineare la continuità dei sentimenti di amicizia, vicinanza e collaborazione che uniscono da tempo il territorio dell’Alto Lario al glorioso 5° Reggimento Alpini.

Un legame che, al di là degli incarichi e degli avvicendamenti, è destinato a rimanere saldo nel tempo.