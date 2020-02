A Colico il ricordo degli Alpini della Battaglia di Nikolajewka

Numerose Penne Nere presenti questa mattina a Colico in occasione del 77° anniversario

COLICO – Tante, tantissime Penne Nere questa mattina, domenica, hanno invaso pacificamente Colico in occasione del 77° anniversario della Battaglia di Nikolajewka.

Numerosi i vessilli e i gagliardetti con la presenza di oltre cento gruppi degli Alpini provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni vicine, ma sono stati tantissimi anche i colichesi e non solo che hanno partecipato alla tradizionale ricorrenza in memoria di quanto accaduto il 26 gennaio 1943.

La mattinata si è aperta alle 9,30 con l’Ammassamento in piazza Roma (piazza della stazione), quindi alle 10 si è tenuto l’Alzabandiera in piazza 5° Alpini alla presenza del Picchetto Armato del V Reggimento Alpini di Vipiteno e la deposizione della Corona in Onore ai Caduti.

Alle 10.30, nella chiesa parrocchiale, è stata concelebrata la messa dal Cardinale Francesco Coccopalmerio, dal parroco di Colico don Lucio Fasoli e dal cappellano sezione Ana Alto Lario Padre Ludovico Valentini, messa che è stata accompagnata dal Coro “Musica Viva” diretto dal maestro Giorgio Senese.

Al termine della messa il tradizionale corteo per le vie cittadine. Sono poi seguiti gli interventi del sindaco Monica Gilardi, del viceprefetto vicario Laura Motolese, del presidente nazionale Ana Sebastiano Favero e del presidente della sezione Ana di Colico Stefano Boschini. Presenti alla commemorazione anche i rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Protezione Civile della sezione Alpini Alto Lario del Gruppo Comunale di Colico e Dorio. Presenti anche numerosi sindaci dei comuni lariani.

Una ricorrenza, quella della Battaglia di Nikolajewka, che mantiene vivo il ricordo e rende omaggio a tutti quei giovani caduti e dispersi che hanno dato la vita per la Patria.