A Colico la commemorazione per l’83° anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Il 1° febbraio commemorazione storica con alzabandiera, Santa Messa, sfilata e deposizione della corona ai caduti

Presenti il 5° Reggimento Alpini, la Fanfara Alto Lario e numerose autorità civili e militari

COLICO – Il 1° febbraio Colico ospiterà la commemorazione dell’83° anniversario della Battaglia di Nikolajewka, evento che ricorda il sacrificio degli Alpini caduti il 26 gennaio 1943 in Russia e, più in generale, di tutti i caduti in guerra. La cerimonia celebra uno dei momenti più eroici della storia militare italiana: il coraggioso ripiegamento dal fronte russo durante la Seconda guerra mondiale.

L’iniziativa, patrocinata dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal Comune di Colico e dalle Province di Lecco, Como e Sondrio, vedrà la partecipazione di numerosi vessilli delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini e di Alpini provenienti dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe.

Sarà presente il Comandante del 5° Reggimento Alpini di Vipiteno, Col. Riccardo Venturini, con un picchetto Armato di Alpini, e la Fanfara Alpina Alto Lario “Cav. Mariano Stella”. Il legame tra il 5° Reggimento Alpini e Colico è storico: il territorio è stato per anni il naturale bacino di arruolamento dei giovani di leva e, nel 2008, ha ospitato la cerimonia di rientro del Reggimento dalla Missione in Afghanistan, con il conferimento della cittadinanza onoraria.

L’evento prenderà il via alle 9.30 presso il Palalegnone con l’ammassamento, seguito dall’alzabandiera in Piazza 5° Alpini e dalla Santa Messa, concelebrata da S.E. il Cardinale Francesco Coccopalmerio, dal parroco di Colico Don Lucio Fasoli e dal Cappellano Militare del 5° Reggimento Don Claudio Sarotti, accompagnata dai canti del Coro “Musica Viva”.

Dopo la cerimonia religiosa, la cerimonia proseguirà con la sfilata lungo le vie cittadine, la deposizione della corona ai caduti e gli interventi istituzionali del Sindaco di Colico Monica Gilardi, del Prefetto della Provincia di Lecco Paolo Ponta, del Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, del Presidente della Sezione ANA di Colico Stefano Foschini e del Presidente Nazionale ANA Ing. Sebastiano Favero.

All’evento prenderanno parte anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre ai componenti dell’Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini Alto Lario e dei gruppi comunali di Colico e Dorio. Saranno presenti inoltre i Presidenti e Sindaci delle Province di Lecco, Como e Sondrio, i rappresentanti delle Comunità Montane, delle Associazioni d’Arma e civili e degli istituti scolastici del colichese, con l’esposizione del Gonfalone di Regione Lombardia e dei Gonfaloni Comunali e Provinciali.

La cerimonia si conferma così un momento di memoria e unità per rendere omaggio agli Alpini caduti e ai valori di coraggio e dedizione che la Battaglia di Nikolajewka rappresenta nella storia italiana.