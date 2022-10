Devoluto l’intero ricavato dell’iniziativa a Enpa Sondrio

DERVIO – Praticare yoga all’aria aperta per proteggere gli animali: questi i presupposti dell’iniziativa “Lo yoga ama gli animali”, andata in scena sabato 1 ottobre nel parco di via della Darsena a Dervio. Devoluto all’ENPA Sondrio l’intero ricavato della lezione di yoga guidata da Alessandra Giavazzi, per un ammontare di 500 euro, funzionale al sostengo della sezione e dei suoi animali.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Alessandra di praticare un pomeriggio di yoga sul lungolago degli Ulivi e siamo molto contenti dell’esito ottenuto – racconta Sara Plozza, presidente di ENPA Sezione provinciale di Sondrio -. Più che ottimo è stato anche il ricavato, che ora useremo per aiutare i nostri animali. In questo periodo in cui i modi ‘tradizionali’ di raccogliere i fondi necessari per accudirli sono stati un po’ boicottati dalla pandemia o sospesi, come banchetti, incontri, eventi, la sezione di Sondrio ha deciso di lanciare questa nuova iniziativa di yoga solidale per continuare a sostenerli”.

Tra i compiti dell’associazione, operativa dal 1871 e pertanto la più antica dedita alla protezione degli animali, ci sono l’accudimento degli ospiti presenti nella struttura zoofila provvedendo alle loro necessità veterinarie e la ricerca per loro di una famiglia, oltre alla tutela degli animali e la valorizzazione dell’ambiente svolto dalle Guardie Zoofile o da chi, col sostegno dell’ente, si occupa di colonie feline di gatti in libertà.

Al termine della lezione Enpa Sondrio ha offerto anche un rinfresco ai partecipanti. Nel corso del pomeriggio spazio anche agli interventi dell’insegnante di yoga e promotrice dell’evento Alessandra Giavazzi e del sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

“Il nostro benessere coincide con una vita migliore per gli animali, soprattutto quelli che scegliamo di portare a tavola, e ogni scelta si trasforma in potere di cambiare le cose. Compiere azioni di questo genere, insieme allo yoga, aiutano a riequilibrare e rafforzare mente e corpo. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho coinvolto ENPA e ho deciso di devolvere il ricavato della lezione di yoga, incentrata sull’affrontare il cambio di stagione e sulla preparazione all’inverno, periodo in cui l’equilibrio psicofisico vacilla e il sistema immunitario ha bisogno di rinvigorirsi”, spiega Alessandra Giavazzi.

Arriva infine la chiusa del primo cittadino derviese: “L’amministrazione ha grande sensibilità e attenzione verso gli animali. Dopo la spiaggia per i cani, la dog beach, da poco abbiamo inaugurato proprio sul lungolago un’area cani attrezzata con fontanella e doppia entrata con cancello per separare gli eventuali cani mordaci, pertanto abbiamo accolto con piacere la proposta di svolgere un evento nel nostro comune dedicato alla protezione degli animali”.