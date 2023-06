A Dervio nel week-end torna la ‘Sagra del Misultin’

Sabato e domenica agoni, lago e altre specialità al Parco Boldona

Tante le iniziative a corredare l’iniziativa gastronomica e culturale

DERVIO – “Lo sappiamo tutti che non vedevate l’ora…anche quest’anno torna la ‘Sagra del Misultin’!”. E’ l’annuncio entusiasta dell’Ufficio Turistico di Dervio a sancire il ritorno anche quest’anno della manifestazione al Parco Boldona, dove i veri protagonisti saranno gli agoni essiccati, specialità culinaria tipica del Lago di Como.

L’appuntamento è per questo week-end, sabato 24 e domenica 25 giugno, dove in realtà a essere messo in risalto sarà l’ecosistema lago, sotto tutti gli aspetti. Nella programmazione infatti, oltre a un ricco menù di degustazione pesce (che comprenderà non solo i misultin), ci sarà la mostra ‘La pesca sul lago’, le escursioni sulla Lucia (tipica imbarcazione laghee), pesca della trota sul lungolago e ‘crea il tuo misultin’ per bambini.

Nel tardo pomeriggio di sabato presente anche il mercatino serale di hobbistica e antiquariato sul lago e, dopo cena, la serata musicale con Baldo e Vanessa al Parco Boldona. Da segnalare anche, domenica mattina, il mercato diurno di S.Pietro e Paolo sul lungolago, per festeggiare i due patroni derviesi.

LOCANDINA