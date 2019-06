A Dervio sono entrati in servizio i “Nonni Vigili” e gli ausiliari volontari

Nuove forze per la Polizia Locale di Dervio grazie al volontariato

Nonni all’uscita delle scuole, ausiliari per controllare le strade

DERVIO – Con una dersemplice ma significativa cerimonia, martedì sono entrati “in servizio” presso il Comune di Dervio i primi 9 volontari del progetto “Nonni e volontari Vigili” con il quale l’Amministrazione Comunale uscente ha istituito un sistema di sicurezza urbana basato su di una rete di interventi a partecipazione volontaria.

In particolare sei “Nonni vigili” e tre “Ausiliari di Polizia Locale”. Il progetto è stato avviato grazie alla determinante collaborazione degli agenti di Polizia Locale, che l’hanno illustrato alla presenza di numerose autorità e soprattutto di famiglie e bambini, che ne saranno i maggiori beneficiari, dato che Nonni e Ausiliari si occuperanno di sorvegliare aree pubbliche principalmente frequentate da bambini e famiglie.

Il servizio si articola su prestazioni volontarie relative agli orari di entrata e di uscita dalle scuole, agevolando l’ingresso e l’uscita degli studenti, l’attraversamento della strada, l’eventuale discesa dei bambini da autobus o scuolabus, avvisando tempestivamente la Polizia Locale ove osservi comportamenti scorretti o pericolosi da parte di chiunque e ove noti persone con fare sospetto aggirarsi nei pressi degli edifici scolastici; presso parchi pubblici e giardini sorveglierà l’area di gioco di bambini e ragazzi e segnalerà alla Polizia Locale comportamenti in contrasto con il decoro ed il rispetto delle aree pubbliche, guasti, malfunzionamenti e pericoli che dovesse notare nelle aree sorvegliate.

Come diventare “Nonni Vigili”

Per essere considerati idonei all’incarico di “Nonno vigile”, i cittadini disponibili devono essere residenti a Dervio, avere età compresa tra i 50 e 80 anni, essere pensionati (costituirà requisito preferenziale il pensionamento dalle Forze dell’Ordine), essere in possesso di idoneità psico-fisica, godere dei diritti civili e politici e non avere riportato condanne penali.

Gli ausiliari volontari

Il servizio di Volontari ausiliari di Polizia Locale è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita, come ausilio al personale della Polizia Locale nei servizi di viabilità, di dissuasione e di prevenzione delle violazioni del Codice della Strada con particolare riferimento alla tutela dei diversamente abili, dei bambini e degli anziani per esigenze connesse al traffico veicolare, alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche o interruzione della circolazione veicolare a causa di lavori in corso, per la comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi o anomalie che possono pregiudicare l’incolumità pubblica o privata, e per attività di soccorso in caso di pubblica calamità nel rispetto delle direttive della Polizia Locale.

I cittadini disponibili devono essere residenti nel Comune di Dervio, avere cittadinanza italiana ed età compresa tra i 18 e i 70 anni, essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso.

Le domande di disponibilità volontaria per entrambi i profili, redatte sull’apposito modulo fornito agli interessati presso l’Ufficio di Polizia Locale, dovranno pervenire corredate dalla documentazione richiesta.

E’ previsto un breve corso di formazione, la fornitura di elementi di riconoscibilità e dell’attrezzatura funzionale al servizio da svolgere e per garantire visibilità e sicurezza agli addetti, ed un’idonea copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione.