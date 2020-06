A Lierna si inaugura il car sharing ‘condiviso’ tra Comune e cittadini

E-Vai Pubblic arriva a Lierna, il car sharing elettrico in condivisione tra cittadini e comune

Inaugurata anche la postazione in piazza IV Novembre con le colonnine di ricarica

LIERNA – Prende il via da oggi, sabato, il servizio di car sharing di Lierna che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza.

E’ il servizio E-Vai PUBLIC, che nasce dalla collaborazione tra la società di car sharing del Gruppo FNM e il Comune di Lierna. Il servizio, inaugurato insieme al nuovo E-Vai point di piazza IV Novembre dal sindaco Silvano Stefanoni, è usufruibile in qualsiasi momento della giornata e offre a residenti e turisti la possibilità di muoversi e visitare le località lariane in maniera più sostenibile.

Il Comune di Lierna si è dunque dotato di un’automobile elettrica, che sarà messa a disposizione del personale per le attività lavorative e verrà condivisa con la cittadinanza come servizio di car sharing. I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com, possono richiedere l’auto prenotando tramite app e sito web. Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione di Piazza IV Novembre, dotata di colonnine di ricarica di AEVV (Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna).

Questo nuovo E-Vai Point si inserisce nel circuito regionale E-Vai e permette quindi di utilizzare, oltre all’auto del Comune, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric per raggiungere una delle altre 62 località del circuito, inclusi i tre principali aeroporti regionali e i comuni di Como, Bellano, Domaso e Lecco sul lago di Como.

L’amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di adottare un parco auto sostenibile, abbattendo l’impatto ambientale della propria flotta. Offre al contempo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza con la presenza del car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore. Il cittadino può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

“Siamo felici – commenta Luca Pascucci, Direttore Generale di E-Vai – di proseguire la collaborazione con il Comune di Lierna, dopo la sperimentazione di utilizzo dei mesi scorsi di un’auto elettrica da parte della Protezione Civile per i servizi più urgenti di assistenza alla popolazione. Grazie a questa iniziativa si allarga la rete di E-Vai point sul lago di Como, che può già contare su Como, Bellano, Domaso e Lecco rafforzando un’offerta di mobilità a basso impatto ambientale per i cittadini residenti e per i turisti”.

“Questo servizio semplice, rispettoso dell’ambiente ed innovativo, portando i vantaggi del car sharing elettrico anche in un contesto urbano di dimensioni limitate, unito alle nuove colonnine elettriche e alle altre concrete iniziative a favore dell’ambiente -aggiunge Silvano Stefanoni, sindaco di Lierna – è un segno tangibile della responsabilità politica dell’Amministrazione di Lierna”.