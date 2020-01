A Mandello nuotata ‘invernale’ nel lago contro l’inquinamento

Nuotatori e associazioni ambientaliste insieme a Mandello

La 3° Eco-nuotata contro l’inquinamento da microplastiche

MANDELLO – Un bagno decisamente fuori stagione per una causa importante: sabato mattina, per il terzo anno consecutivo, Mandello ha ospitato l’Eco-Nuotata del Lario promossa da diverse associazioni, ambientaliste e non solo, per rilanciare la battaglia contro l’inquinamento di laghi, fiumi e mari.

Una decina i nuotatori che si sono immersi nelle fresche acque del lago, la cui temperatura era di circa 8°, per raggiungere da piazza Garibaldi la Canottieri Moto Guzzi, circa 1500 metri di bracciate. La bella giornata di sole ha regalato ai partecipanti una prova più ‘mite’ ma non certo alla portata di tutti: i nuotatori in questione, va ricordato, sono atleti della Nazionale Italiana di Nuoto in Acque Gelide, quindi abituati a gareggiare in condizioni particolari.

“Ci alleniamo in genere a Montorfano dove la temperatura del lago è di qualche grado più bassa – sottolinea Enzo Favoino, sportivo e ricercatore scientifico alla testa del gruppo di nuotatori – il nostro messaggio è rivolto a responsabilizzare i comportamenti delle persone rispetto all’inquinamento da plastiche. L’Unione Europea introdurrà dal 2021 delle norme importanti che vieteranno la vendita delle plastiche monouso più inutili come le cannucce, i bastoncini dei palloncini o dei cotton fioc per esempio. Nel frattempo, molto possono fare i gesti quotidiani”.

Il Lario e le microplastiche

Il Lago di Como è uno dei bacini più interessati dal problema delle microplastiche: “Il fenomeno – spiega Favoino – è dovuto in parte all’usura dei pneumatici e dei tessuti, ma la maggior parte è frutto della frammentazione di plastiche primarie che finiscono nel lago”.

Ecco quindi il motivo della manifestazione sul Lario: una nuotata invernale “anche per porre l’accento sul tema del surriscaldamento globale” ricorda Gianni Gerosa del Coordinamento Rifiuti Zero di Lecco.

Madrina della manifestazione è stata ancora una volta Barbara Nasatti, presidente del coordinamento, nelle vesti dello ‘Spirito della plastica’ per ribadire il significato dell’iniziativa.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Cristian Civati con il suo “pesce volante”, zattera fatta esclusivamente di oggetti in plastica che lo scorso anno ha percorso l’Adda da Olginate raggiungendo il Po, e Giorgio Riva, giovane protagonista nel 2019 del giro del Lario a nuoto. Presente alla mattinata anche il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli.

Gli organizzatori

Hanno promosso l’iniziativa: ICE Swimming Association ITALY, I Laghée, Canottieri San Cristoforo Milano, Rete Rifiuti Zero Lombardia, Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, WWF, Legambiente, Greenpeace, 5R Zerosprechi, Let’s do it! Italy, Gruppo l’Ontano Montorfano.