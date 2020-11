A Mandello raddoppiati i casi Covid, contagi anche in casa di riposo

Forte incremento dei casi di Covid a Mandello, ora sono 57 i positivi

Venti persone in quarantena. Il virus entra anche in casa di riposo

MANDELLO – Era una delle poche strutture per anziani ad essersi salvate dai contagi nella prima ondata di pandemia, ma questa volta il Covid è riuscito a penetrare anche alla casa di riposo di Mandello: sono quattro al momento i casi conclamati di Coronavirus tra gli ospiti e altri 17 casi sospetti.

Dopo che uno degli anziani ha accusato linee di febbre, sarebbero stati effettuati i test sierologici che hanno fatto emergere un piccolo focolaio di infezione, facendo scattare le contromisure.

L’aumento dei casi a Mandello ha subito un’impennata in questi giorni: in una sola settimana, sono raddoppiati, passando dai 28 del bollettino diffuso dal Comune il 31 ottobre ai 57 casi del report di oggi. La maggior parte, fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli, sono persone asintomatiche o con linee di febbre. Altri 20 cittadini sono al momento in quarantena.

Il Comune ha riattivato i servizi d’emergenza dedicati, in particolare rivolte agli anziani o alle persone sole, mentre molti commercianti del paese continuano con l’attività di consegna a domicilio.