A Mandello torna la Festa dello Sport, appuntamento sabato 19 settembre

La manifestazione organizzata in collaborazione con la Polisportiva Mandello

MANDELLO – Torna a Mandello del Lario la Festa dello Sport, la manifestazione organizzata dal Comune di Mandello del Lario in collaborazione con la Polisportiva Mandello, dedicata alla promozione dell’attività sportiva e alla scoperta delle numerose realtà presenti sul territorio.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Centro Sportivo Comunale – Polisportiva Mandello, in via Pra Magno 8. La partecipazione è gratuita e l’iniziativa è rivolta in particolare a bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che nel corso della mattinata potranno conoscere e sperimentare gratuitamente 15 diverse discipline sportive.

Dalla pallavolo al basket, dal tennis al ping-pong, passando per calcio, Progetto Arcobaleno, danza, atletica, padel, canottaggio, karate, pugilato, vela, skateboard e bocce: un’occasione per avvicinarsi allo sport in modo semplice e divertente, accompagnati dagli istruttori e dai tecnici delle associazioni coinvolte.

La manifestazione sarà aperta anche alle famiglie e all’intera cittadinanza, che potranno assistere alle attività, conoscere più da vicino le associazioni sportive locali e confrontarsi con i tecnici presenti, raccogliendo informazioni e consigli utili per orientare bambini e ragazzi nella scelta della disciplina più adatta alle loro attitudini e interessi.

A ciascun bambino e ragazzo partecipante sarà consegnata una tessera personale, sulla quale gli istruttori apporranno un timbro per ogni disciplina provata. La tessera resterà inoltre come ricordo della giornata.

Novità di quest’edizione sarà invece la maglietta dedicata alla Festa dello Sport 2026, che verrà consegnata gratuitamente a tutti i bambini e ragazzi partecipanti al momento dell’arrivo, da indossare durante la mattinata e conservare come ricordo della manifestazione.

Partner tecnico dell’edizione 2026 sarà Silea, che affiancherà la manifestazione anche con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Ai giovani partecipanti saranno distribuite sacchette e materiale informativo dedicato alla raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti e ai principi dell’economia circolare.

Negli spazi della Festa saranno inoltre posizionati appositi contenitori per favorire la corretta separazione dei rifiuti durante l’intera mattinata.

“La Festa dello Sport vuole essere prima di tutto una giornata dedicata ai nostri bambini e ragazzi, dando loro la possibilità di provare tante discipline diverse e di conoscere direttamente le associazioni e gli istruttori che ogni giorno promuovono lo sport sul nostro territorio – commenta l’Assessore allo Sport Igor Amadori – Ringrazio tutte le società e le realtà sportive che hanno aderito e che, con la loro disponibilità, rendono possibile questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va a Silea, partner tecnico della manifestazione, per il contributo alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente, e a Eurospin di Mandello del Lario, che per l’occasione offrirà la merenda a tutti i bambini e ragazzi partecipanti. Sport, socializzazione e rispetto dell’ambiente sono valori che vogliamo contribuire a trasmettere insieme alle nuove generazioni”.