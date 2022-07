Da venerdì a domenica spazio alla solidarietà condita da cucina e musica

Ad accompagnare le pietanze ogni sera le performance di vari artisti musicali. Il ricavato raccolto sarà devoluto all’associazione Mato Grosso

MANDELLO – Un appuntamento per celebrare la solidarietà nelle sue diverse forme quello di “Donare in festa”, che andrà in scena da questo venerdì a domenica nella cittadina di Mandello, in piazza Mercato. Nata dalla sinergia tra Avis e Operazione Mato Grosso, la manifestazione sarà all’insegna della cucina e della musica, come testimonia la programmazione, e la quale sarebbe di difficile realizzazione senza l’impegno dei volontari presenti in piazza.

La sera di venerdì 1 luglio, primo giorno della festa, a partire dalle 18 sarà possibile cenare scegliendo tra specialità di pesce di mare e di lago, oppure degustare altri piatti. Allieterà il pasto con un po’ di musica folk-pop-rock il “Two Generations Duo”, composto da Giuseppe e Chiara Martinelli.

Il duo di chitarra e voce proporrà brani composti da varie band internazionali come Red Hot Chilli Peppers, Sting, Zaz, Beatles, Crounberries, per arrivare ai classici tormentoni italiani di Vasco, Ligabue e De Gregori.

Continueranno sabato 2 a invadere la piazza di melodie il live music con “Doña flor” dalle 21, che accompagnerà il piatto forte della serata, il porceddu alla sarda, con un po’ di World music rivisitata.

Chiuderà l’evento l’esibizione in concerto jazz della band “Swingtime” di domenica 3, sempre a partire dalle 21. In entrambi i giorni del week-end per i più piccoli ci sarà la possibilità di giocare sui gonfiabili, muovendosi a ritmo di musica.

Un’iniziativa votata al divertimento ma funzionale a far rivivere i progetti sociali rivolti alla cittadinanza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tanto che il ricavato raccolto sarà interamente devoluto all’Operazione Mato Grosso.