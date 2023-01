A Varenna il ‘volo’ della befana dal campanile di San Giorgio

A osservarla un nutrito pubblico, in attesa dei dolci

VARENNA – Dopo due anni di festività vissute nelle restrizioni, a Varenna la befana è ritornata a scendere dal campanile, soprattutto per la gioia dei bambini che hanno assistito alla manifestazione organizzata dal Comune, insieme alla Pro Loco e alla sezione Alpini di Varenna. In tanti hanno atteso sul sagrato della chiesa di San Giorgio, dopo la preghiera e la benedizione, la discesa dell’anziana signora che ha portato tanti dolci per tutti.