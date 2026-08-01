A Varenna installati i cestini dedicati alla raccolta dei cartoni della pizza

Posizionati anche 29 nuovi cestini gettacarte

“Piccoli ma concreti passi che vanno nella direzione di un maggior decoro urbano e di una raccolta differenziata più efficace”

VARENNA – Il Comune di Varenna ha completato l’installazione di nuovi arredi urbani per la raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di migliorare il decoro cittadino e offrire un servizio più efficiente a residenti e turisti. L’intervento, affidato “in house providing” a Silea, ha comportato la fornitura e posa di 29 cestini gettacarte e 6 contenitori dedicati alla raccolta dei cartoni della pizza, con la contestuale rimozione dei vecchi elementi presenti sul territorio comunale.

I nuovi cestini gettacarte

Sono stati installati 29 nuovi cestini stradali modello “Rimini New”, con una capacità di 110 litri ciascuno. Si tratta di contenitori più grandi e capienti rispetto a quelli in precedenza presenti sul territorio, dotati di una bocca di conferimento volutamente limitata e caratterizzati da un design più moderno e curato, in linea con l’immagine di un Comune turistico e di pregio come Varenna.

Una novità: i contenitori per i cartoni della pizza

Accanto ai cestini gettacarte, l’Amministrazione ha introdotto una novità assoluta per il territorio: 6 contenitori dedicati esclusivamente alla raccolta dei cartoni della pizza, ciascuno con una capacità di circa 20 cartoni. I nuovi contenitori sostituiscono i vecchi carrellati verdi da 120 litri e sono stati pensati sia per incrementare il recupero della carta e del cartone, sia per migliorare ulteriormente il decoro urbano. È stata inoltre predisposta una grafica informativa, anche in lingua inglese e corredata da immagini esplicative, per indicare in modo chiaro l’uso corretto dei contenitori, che riporteranno il logo del Comune di Varenna e quello di Silea.

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I costi dell’intervento

La fornitura e posa dei nuovi cestini è stata affidata a Silea S.p.a. per un importo di 21.120,00 euro, oltre IVA al 22% pari a 4.646,40 euro, per una spesa complessiva di 25.766,40 euro. La somma trova copertura nel bilancio comunale con i proventi dell’imposta di soggiorno.

La dichiarazione del sindaco

“Con questo intervento continuiamo il percorso di cura e valorizzazione del nostro paese – dichiara il Sindaco di Varenna Mauro Manzoni –. Cestini più capienti, moderni e in linea con l’immagine di Varenna, insieme ai nuovi contenitori per i cartoni della pizza, sono piccoli ma concreti passi che vanno nella direzione di un maggior decoro urbano e di una raccolta differenziata più efficace. Ringraziamo Silea per la collaborazione e continueremo a investire in soluzioni che migliorino la vita di residenti e visitatori”.