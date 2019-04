VARENNA – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno la Provincia di Lecco aderisce all’iniziativa Caccia al tesoro botanico, realizzata in collaborazione con Grandi Giardini italiani.

Lunedì 22 aprile alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30 i bambini, insieme a genitori, parenti e amici, verranno guidati alla scoperta del Giardino botanico di Villa Monastero a Varenna seguendo le indicazioni sulle schede consegnate all’inizio dell’attività.

Le risposte si celano infatti tra le varie specie botaniche, lungo i sentieri del giardino e in mezzo agli elementi architettonici. Questa attività farà scoprire anche ai più piccoli il ricco universo botanico e artistico, stimolando la curiosità e la fantasia attraverso il gioco e il divertimento. Al termine dell’attività i piccoli partecipanti riceveranno una dolcissima sorpresa.

In caso di maltempo l’attività verrà svolta all’interno della Casa Museo attraverso un percorso alla riscoperta dei segreti di questa antica dimora.

L’attività è consigliata per i bambini tra i 6 e i 10 anni ed è inclusa nel biglietto di ingresso (gratuito fino agli 11 anni di età).

Fino a domenica 2 giugno, nella Sala Rossa della Casa Museo di Villa Monastero, continua la mostra di antichi e preziosi servizi da tè di manifatture italiane e straniere, accompagnati da un raffinato servizio da caffè in argento dell’Ottocento e del primo Novecento.

Biglietti

Il biglietto intero per la visita di Casa Museo e Giardino è di 9 euro (7 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 4 euro (2 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

E’ possibile acquistare il biglietto cumulativo per la visita di Villa Monastero e dei giardini della vicina Villa Cipressi nei giorni di apertura di quest’ultima.

Prossimi appuntamenti

Altre iniziative sono in programma domenica 5 maggio con Kid Pass Days e sabato 18 maggio con la Notte al Museo; i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.

Informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.