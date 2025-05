A Villa Monastero torna Women in Stem: appuntamento il 16 maggio

ll seminario di orientamento universitario si terrà venerdì 16 maggio a Villa Monastero

L’iniziativa è rivolta alle studentesse di terza e quarta superiore con spiccata propensione per le materie Stem

VARENNA – Si terrà venerdì 16 maggio dalle 9 alle 13 a Villa Monastero la seconda edizione di Women in Stem, seminario di orientamento universitario verso le materie scientifiche e tecnologiche organizzato dalla Provincia di Lecco e dall’Istituto capofila per l’orientamento “Falcone e Borsellino” – Lecco1.

Il seminario, promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, è dedicato alle studentesse delle classi terze e quarte degli istituti superiori di secondo grado, con una spiccata propensione per le materie Stem (Science Technology Engineering Mathematics) e un forte interesse a proseguire il percorso di studi in campo scientifico.

Nel corso della giornata le studentesse avranno l’opportunità di confrontarsi con relatrici che si sono distinte in ambito Stem, condividendo la propria storia personale, di studio e lavorativa; alla scoperta di discipline che, contrariamente all’immaginario collettivo, non sono affatto una prerogativa maschile.