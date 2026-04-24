Abbadia, 39 scatti in gara al concorso fotografico: vincono Melissa Riva e Laura Mandelli

Premiata la terza edizione di “Abbadia all’alba e al tramonto”: protagonisti adulti e giovani tra paesaggi e creatività

La mostra rimane aperta al pubblico fino al 21 maggio

ABBADIA LARIANA – Sono stati 39 gli scatti in gara alla terza edizione del concorso fotografico “Abbadia all’alba e al tramonto”, iniziativa promossa dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comune di Abbadia Lariana.

Le premiazioni si sono svolte martedì sera nella sala civica Don Carlo Gnocchi, dove è stata allestita anche la mostra degli elaborati in concorso, che resterà visitabile fino al 21 maggio negli orari di apertura della biblioteca.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Foto Club Libero Pensiero Gianni Lococciolo, che ha collaborato all’organizzazione. Presenti anche la vicesindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Amanda Cimino e la consigliera Martina De Carli.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 19 adulti con 33 fotografie e 4 giovani Under 14 con 6 scatti, tutti ispirati al tema “Alba e tramonto”.

Nella categoria Under 14 la vittoria è andata a Melissa Riva, la più giovane partecipante anche di questa edizione, con la fotografia “Abbadia dorata”, che ritrae l’imbarcadero spazzato dalle onde del lago mosso dal vento.

Nella categoria principale si è invece imposta Laura Mandelli, che ha bissato il successo del 2025 con lo scatto “Il mistero del tramonto al Garoful”, in cui il sole cala alle spalle di una croce creando un’immagine di forte impatto simbolico. La giuria ha motivato la scelta sottolineando come “il colore morbido del tramonto esalti la spiritualità del luogo sacro e la silhouette sposti l’attenzione verso la forma pura”.

Completano il podio Filippo Carsana, secondo classificato con “Siamo solo noi” scattata alla foce dello Zerbo, e Agnese Denti, terza con “Ultimo raggio di Sole alla chiesetta di San Bartolomeo”, entrambi già premiati nelle precedenti edizioni.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Erasmo Bardelli, classe 1944, premiato come partecipante più anziano.

“Siamo giunti alla terza edizione del concorso fotografico promosso dal CCR in occasione della Giornata della terra “, ha commentato l’assessore all’Istruzione Irene Azzoni. “È molto bello vedere tutta questa partecipazione ed elaborati che mostrano sempre i bellissimi scorci del nostro paese. Un ringraziamento a Daniela Menetti per il supporto costante alle attività del CCR. Aspettiamo tutti alla prossima edizione, con un nuovo tema”.