Abbadia, Alberto Spagnolo rieletto presidente del Comitato Gemellaggi

Comitato Gemellaggi, le elezioni per il nuovo Direttivo

Confermato Spagnolo alla presidenza, ecco gli altri membri

ABBADIA – Nuovo Direttivo per il Comitato Gemellaggi di Abbadia. A seguito della votazione per il rinnovo delle cariche alla presenza del sindaco Roberto Azzoni sono stati eletti Valter Ambrosoni, Claudio Brusa, Gerardo Gaddi, Laura Mazzoleni e Alberto Spagnolo.

Durante la votazione era presente anche l’ex sindaco – presidente uscente Cristina Bartesaghi che ha rivolto la sua gratitudine per il lavoro svolto e auspica di rimanere a far parte della compagine di Abbadia che tiene con passione i contatti con i paesi gemelli ma che soprattutto coinvolge gli abitanti del paese lariano.

Durante lo scorso Consiglio Comunale sono stati nominati i membri di diritto previsti dal regolamento: Carlo Donato (delegato del Sindaco) e Aurora Radogna (delegata di lista).

Il neo eletto consiglio, con presenti tutti i componenti si è riunito il giorno 6 novembre per l’elezione del vice-presidente e dopo una breve discussione, i presenti hanno convenuto di rinnovare la fiducia per il periodo 2019-2024 al signor Alberto Spagnolo, il quale ha dato la propria disponibilità a ricoprire nuovamente l’incarico per il prossimo quinquennio.

Come secondo atto il Consiglio ha nominato Laura Mazzoleni tesoriere del Comitato.

Al signor Gerardo Gaddi è stata riservata una calda accoglienza con l’augurio di un buon lavoro essendo l’unico nuovo eletto nel Consiglio in seguito alla sua iscrizione al Comitato avvenuta recentemente. “Gerardo, grafico di professione e di passione saprà dare nuovi slanci alle iniziative del Comitato con le sue doti di artista poliedrico e con la sua innata vitalità”.

Inoltre è stata confermata la volontà di aprire le sedute ad alcuni Gruppi di Lavoro tematici, previsti dal regolamento, e la prima nomina è stata subito riconfermata a favore di Elena Poletti, già presente nello scorso mandato con l’incarico di seguire i progetti scolastici e coadiuvare i rapporti con i paesi gemelli.

Sono nel contempo riprese le attività del Comitato, a partire dalla programmazione dei prossimi scambi di visita con i gemelli di Bosonohy (Rep. Ceca) e Gensac La Pallue (Francia) previsti per il prossimo biennio.