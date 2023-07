Abbadia. Anche quest’anno aperto il parcheggio in via per Novegolo

Da un terreno abbandonato, è entrato in funzione su iniziativa di un privato

Tra i sessanta e gli ottanta i posti disponibili, fruibili durante la stagione estiva

ABBADIA – Per sopperire alle esigenze di parcheggio dei numerosi turisti, Abbadia potrà contare anche per questa stagione estiva sul parcheggio in via per Novegolo, in prossimità del centro raccolta rifiuti, prima del cavalcavia della SS36.

Sorto su un terreno abbandonato, ritirato e riqualificato da un privato per ospitare parcheggi a uso pubblico, è fruibile pagando una tariffa giornaliera di 10 euro, oppure di 6 euro arrivando il pomeriggio dopo le ore 14.00. E’ custodito e rispetterà i seguenti orari: dalle 9.00 alle 21.00 continuato. Può contare tra i sessanta e gli ottanta posti auto.

Dal parcheggio è possibile raggiungere con facilità il lido, il lago e la passeggiata. Sarà in funzione almeno fino a fine settembre o metà ottobre. Il resto dell’anno solo su richiesta, soprattutto per chi vorrà percorrere il Sentiero del Viandante, lasciando negli spazi di sosta la propria vettura anche per un periodo di più giorni.

Per informazioni: 0341 682571.