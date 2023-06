Abbadia. Attesi i ‘gemelli’ da Bosonohy e Gensac-La-Pallue

Le due delegazioni approderanno in paese oggi, giovedì

Programma ricco e serrato per gli ospiti, che soggiorneranno ad Abbadia fino a domenica

ABBADIA – Ormai è questione di ore e le delegazioni di Gensac-La-Pallue (Francia) e Bosonohy-Brno (Repubblica Ceca) arriveranno ad Abbadia. Attesi in serata, i ‘gemelli’ resteranno in paese fino al 4 giugno per celebrare il 20° anniversario del patto di gemellaggio fra i tre Comuni.