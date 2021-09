Istituita la nuova rotatoria sulla strada provinciale 72 ad Abbadia

La posa definitiva nelle prossime settimane

ABBADIA – E’ entrata in funzione oggi, giovedì, intono a mezzogiorno la nuova rotatoria sulla strada provinciale di Abbadia Lariana.

La rotonda è posta all’incrocio tra la SP72 con via per Novegolo e via alla Spiaggia. Attualmente il rondò è definito dai new jersey ma presto, fanno sapere dall’amministrazione comunale, se non emergeranno problematiche alla viabilità, sarà posato la vera e propria rotatoria.

L’intervento va di pari passo alla realizzazione diun attraversamento pedonale protetto.