Abbadia. Centro rifiuti, lavori in corso per il nuovo sistema di accesso

Gli interventi funzionali a rinnovare l’impianto di via Novegolo

Con fondi PNRR in programma la realizzazione di ulteriori interventi in materia di rifiuti

ABBADIA – Nel vivo i lavori per dare al centro rifiuti di Abbadia un nuovo sistema di accesso, così da modernizzarlo e renderne quanto più agevole possibile l’entrata agli utenti. Quasi completata la riqualificazione, con sistemi già installati che andranno a risolvere alcune criticità meccaniche, come innalzamento e abbassamento della sbarra.

“In corso anche il rinnovamento delle telecamere – precisa il sindaco Roberto Azzoni – a breve interverremo sul cancello d’ingresso, con l’intento di potenziarlo e fare un’area d’accesso dedicata al conferimento dei rifiuti per chi possiede seconde case o ha particolari necessità avendo in casa anziani o bambini. E’ da tanto tempo che la desideriamo”.

Complessivamente l’intervento costerà circa 50 mila euro, e verrà pagato quasi interamente grazie a fondi PNRR ottenuti tramite Silea, che in totale ammontano a 622 mila euro. “Destineremo il resto dell’importo alla realizzazione di nuovi cassonetti, al rifacimento della cartellonistica, oltre che al potenziamento delle ecoisole ai Resinelli. Altri interventi sono ancora in via di definizione”, racconta il primo cittadino.

Un mesetto e il centro di raccolta sarà pronto: “Da considerare nei lavori anche tutta la parte di interfaccia online, apparentemente in secondo piano, ma d’interesse per quanto riguarda il database di accessi e consentire l’entrata nell’impianto”, conclude Azzoni.