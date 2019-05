Affidamento triennale per chiosco e spiaggia in località Pradello

Il Comune di Abbadia cerca soggetti interessati

ABBADIA – Il Comune ha lanciato un avviso pubblico per l’affidamento del chiosco situato in località Pradello. Nel dettaglio è predisposta la concessione del chiosco-bar e annessi bagni pubblici per tre anni, da luglio 2019 a settembre 2021.

Inoltre verrà compresa anche la circostante area pubblica dei prati e la spiaggia, luogo di svolgimento di attività ricreative e in generale riservate al pubblico.

Per tutti coloro che vorranno presentarsi per ottenere la concessione della struttura, dovranno inviare la domanda di partecipazione utilazzando la piattaforma telematica e- Procurement Sintel di Arca Lombardia.

Il termine ultimo per inviare la partecipazione è entro le ore 10.00 della giornata di venerdi 24 maggio. Il Comune ricorda che non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.