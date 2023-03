Abbadia. Chiude l’asilo di Crebbio: troppo pochi gli iscritti

A fine giugno di quest’anno cesserà il servizio

“Siamo certi che le altre scuole sul territorio possano accogliere i bambini”

ABBADIA – Dopo quanto accaduto a Varenna, anche l’asilo di Crebbio si appresta a chiudere, e per ragioni analoghe alla struttura varennese. Pochi iscritti, calo delle nascite e problemi di natura finanziaria hanno spinto la Parrocchia di Abbadia, gestore della Scuola dell’Infanzia, a cessare le attività entro il 30 giugno 2023.

“Le motivazioni che hanno portato a questa scelta dolorosa – spiega Don Fabio Molteni – sono quelle già espresse in altri momenti: per il prossimo anno risultano solo 8 bambini iscritti, e il calo delle nascite non fa sperare in un miglioramento nei prossimi anni. Questo si traduce nell’impossibilità di svolgere un’attività didattico-educativa consona. Infine, una situazione economico-finanziaria preoccupante, che andrebbe a peggiorare se proseguissimo con il servizio”.

A condividere la decisione, anche gli Uffici Scolastici della Curia di Como e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco. “Siamo certi che le Scuole dell’Infanzia di Abbadia e Mandello, con analoga ispirazione cristiana e parte del progetto educativo FISM di Lecco, possano accogliere e fornire un servizio adeguato alle famiglie dei bambini che finora hanno frequentato l’asilo“, conclude Don Fabio.