Abbadia. Conclusi i lavori al sottopasso: “Doppio senso e pedoni in sicurezza”

Terminata la riqualifica dei muri di sostegno e del passaggio pedonale

Il sindaco: “Nei prossimi anni allargheremo il parcheggio al cimitero”

ABBADIA – Giungono a conclusione i lavori di ampliamento del sottopasso ferroviario di via per Novegolo ad Abbadia. Un’opera monumentale, che ora consente il contemporaneo transito dei veicoli in entrambe le direzioni, da e verso la Provinciale 72, e dei pedoni in assoluta sicurezza. L’intervento aveva preso il via lo scorso giugno, in concomitanza con i lavori estivi di potenziamento strutturale della rete ferroviaria da parte di RFI.

“Siamo agli ultimi ritocchi dell’allargamento della sottovia, un’opera fortemente voluta già grazie a risorse messe in campo per lo studio di fattibilità del 2022 da questa Amministrazione – spiega il sindaco Roberto Azzoni – Grazie alla collaborazione di tutti gli enti, da Provincia a Regione, e alla disponibilità di RFI, siamo riusciti a ottenerla in cambio della già programmata chiusura del passaggio a livello. Da ciò che poteva essere un grave disagio abbiamo ricevuto un allargamento che aumenta in maniera significativa la sicurezza sia della viabilità sia, soprattutto, dei pedoni”.

I lavori hanno contemplato in un primo momento l’abbattimento del vecchio ponte, quindi la posa del nuovo impalcato e l’allargamento della sede stradale; infine, nell’ultimo periodo, la posa dei muretti in sasso e la conclusione del marciapiede rialzato con parapetto. Nelle prossime settimane sono previste le rifiniture: riverniciatura della struttura sopraelevata e abbandono definitivo dell’area di cantiere.

“Ci è voluto un po’ di tempo – prosegue il primo cittadino – però l’attesa è stata ampiamente ripagata dall’aumento della sicurezza. Le tempistiche del lavoro pubblico sono comunque molto lunghe e RFI quest’anno, in estate, ha gestito innumerevoli cantieri, quindi le fasi sono state abbastanza complesse, anche se non hanno comportato grossi disagi: il periodo di chiusura è stato molto più limitato di quanto inizialmente previsto e adesso ci siamo”.

Lo spiazzo in cui prima transitavano i veicoli in svolta dalla SP72 verso via all’Asilo, ora chiuso al traffico, al momento resterà vuoto. “Ci muoveremo con una progettazione per rifunzionalizzarlo, anche ampliando l’area parcheggi di fronte al cimitero – puntualizza il sindaco -, ma questo nei prossimi due o tre anni, con un arco temporale un pochino più ampio”.