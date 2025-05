Abbadia. ‘Dacci un taglio!’, la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

“E’ una questione di civilità”

La campagna prevede l’affissione della locandina in paese e una serie di post sui canali social del Comune, accompagnati dall’hashtag #raccoglila

ABBADIA – Ad Abbadia scatta la campagna “Dacci un taglio!” rivolta agli incivili conduttori dei cani. Quello delle deiezioni canine è un tema caldo, un problema contro cui le Amministrazioni comunali lottano da anni, nel tentativo di sensibilizzare le persone a raccoglierle e non lasciarle in strada.

“È una questione di civiltà, di rispetto dell’altro, di cura del bene pubblico – spiegano dal Comune – Anche nel nostro paese, purtroppo, il problema è presente, in particolare nei vicoli del centro storico e delle frazioni. Nell’ultimo periodo, a lamentare questa situazione non sono soltanto i cittadini ma anche i giardinieri, che hanno fatto capire come il loro lavoro sia diventato sempre più complicato a causa degli escrementi lasciati nelle aiuole, in prossimità delle siepi a bordo strada, nei parchi pubblici”.

“Per far sì che i professionisti possano continuare a garantire un servizio di primaria importanza per la cura e il decoro del paese, è necessario che i conduttori di cani si comportino in maniera responsabile (i trasgressori saranno sanzionati)”.

“Dacci un taglio!” è lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale di Abbadia e ha una duplice valenza: intimare lo stop a comportamenti scorretti, e allo stesso tempo far capire che se si vuole mantenere il paese in ordine esiste soltanto una strada, raccogliere le deiezioni dei propri amici a quattro zampe.

La campagna prevede l’affissione della locandina in paese e una serie di post sui canali social del Comune, accompagnati dall’hashtag #raccoglila