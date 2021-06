Un evento organizzato dagli abitanti di Linzanico con la Pro Loco

Un mercatino per vendere quello di cui ci si vuole liberare

ABBADIA – E’ in programma per domenica 6 giugno (dalle ore 9 alle 18) l’iniziativa Garage Sale organizzata dagli abitanti di Linzanico e dalla Pro Loco Abbadia. Un insolito mercatino ispirato ai Garage Sale americani dove si vende quello di cui ci si vuole liberare: si contratta, ci si diverte e si compra.

“Un’occasione per uscire di casa in tutta sicurezza e che torna a farci vagare piacevolmente per le vie di un borgo che ci sorprenderà”.