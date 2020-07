Abbadia. Dopo i vandalismi, oggi riapre il parco di Pradello

Chiuso sabato dopo i danni lasciati dai vandali, torna fruibile il parco di Pradello

Il sindaco: “Gli atti vandalici si sono sempre stati, terremo d’occhio”

ABBADIA – Dopo alcuni giorni di chiusura temporanea, da oggi riaprirà l’area verde di Pradello, colpita dai vandali nella notte tra venerdì e sabato. Quel parco affacciato al lago è finito al centro della discussione dopo l’introduzione di un ticket per chi accede, soluzione trovata dal comune di Abbadia per contingentare gli ingressi.

I vandali se la sono presa con gli arredi anti-Covid, gettando nel cestino i cartelli che ricordavano il rispetto delle distanze e i cerchi segnalatori per garantire il distanziamento tra i bagnanti. Non solo: nel prato sono stati trovati cocci di vetro di bottiglie rotte sparse tra l’erba.

“Si è provveduto a pulire tutto e a ripristinare gli arredi così come erano prima – spiega in mattinata il sindaco Roberto Azzoni – in giornata il parco riaprirà, il tempo di finire gli ultimi ritocchi”.

Il fatto è stato denunciato alla Questura che sta indagando sui responsabili. “Gli atti vandalici in questa zona ci sono sempre stati, chiaro che Pradello è alla ribalta delle cronache in queste settimane ma il fenomeno non è nuovo e terremo monitorata la situazione”.