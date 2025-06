Abbadia. Dopo l’ondata di maltempo, riaperti passarella e percorso pedonale

Cruciale l’intervento di Protezione civile e operatori comunali

ABBADIA – Liberati dalle piante cadute durante l’ondata di maltempo di sabato sera il percorso a lago e la passerella ad Abbadia, resi di nuovo accessibili nella giornata di domenica.

Un risultato possibile grazie al tempestivo e celere intervento dei volontari di Protezione civile, del manutentore e del giardiniere.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le persone che si sono adoperate in tempi così brevi per rendere la zona, frequentata da migliaia di turisti alla domenica, agibile in piena sicurezza